Autobús escolar que transportaba más de 40 estudiantes se estrella en Texas

Un autobús escolar que transportaba a más de 40 estudiantes y un adulto se volcó en el condado de Travis, cerca de Austin, Texas, el miércoles, informaron las autoridades locales.

El incidente, ocurrido en el primer día del nuevo año escolar, ha dejado un saldo de 12 personas heridas, según informaron las autoridades. Los alumnos pertenecen al Distrito Escolar Independiente de Leander.

Los servicios de emergencia del condado de Austin-Travis respondieron a la emergencia en Nameless Road, poco después de las 3:15 p.m. hora local, informó ABC News.

En el momento del vuelco, había 42 niños y un adulto a bordo. Imágenes del lugar muestran el autobús amarillo volcado sobre un terraplén, con daños visibles y rodeado de árboles.

Reportan hospitalizados tras el accidente

De los ocupantes, 12 personas fueron trasladadas a un hospital local para recibir atención médica. Los restantes fueron llevados a un centro de reunificación para una evaluación adicional y para reunirse con sus familias.

Durante una conferencia de prensa, funcionarios del condado de Austin-Travis detallaron el estado de los heridos al afirmar que una persona sufrió una lesión crítica y otras dos tienen lesiones que se consideran potencialmente mortales. El resto de los heridos presenta lesiones que no representan un riesgo para su vida.

Por el momento, las autoridades no han especificado si el adulto a bordo del autobús se encuentra entre los trasladados al hospital.

