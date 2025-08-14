Avión se desvió a Colorado tras altercado de pasajero con auxiliares de vuelo

Un vuelo de la aerolínea Breeze Airway que tenía como destino Los Ángeles se vio obligado a desviarse hacia Colorado, después de que un pasajero amenazara a la tripulación y a los demás pasajeros con una patineta, además de liberarse de sus ataduras.

El Departamento de Policía de Grand Junction acudió al aeropuerto de la ciudad después de informarles sobre el incidente.

Gritó insultos racistas

“Los oficiales aprendieron que un pasajero masculino intoxicado se agitó, gritando insultos racistas al personal de la aerolínea mientras agitaba un monopatín”, expresó la policía.

La aerolínea, citando informes de la tripulación que estaba a bordo del vuelo, dijo que hubo un altercado físico que resultó en heridas leves a un pasajero y un asistente de vuelo, publicó ABC News.

El vuelo 704 de Breeze Airways despegó de Norfolk, Virginia, a las 9:17 am del miércoles con destino a Los Ángeles, alrededor de las 11:15 tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Grand Junction, Colorado.

Lo esposaron en dos ocasiones

“El personal de la aerolínea puso al hombre en restricciones dos veces, pero pudo liberarse ambas veces”, destacaron las autoridades.

Después de aterriza en el aeropuerto de Grand Junction, oficiales ya se encontraban en el lugar para arrestarlo y después trasladarlo al Centro de Detención del Condado de Mesa.

Según la Administración Federal de Aviación, las aerolíneas han reportado más de 1,000 incidentes que involucraron a pasajeros rebeldes en lo que va de 2025, informó la misma cadena de noticias

La identidad del sospechoso no fue revelada por la policía.

