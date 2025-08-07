United Airlines reanuda vuelos tras interrupción por fallas técnicas

United Airlines informó que se reanudan los vuelos tras la interrupción temporal masiva por una falla en el sistema informático, que generó retrasos en más de 1,000 vuelos en todo Estados Unidos.

Aunque la compañía ha logrado resolver el problema, los efectos de la interrupción continúan impactando a miles de viajeros, mientras las autoridades y la aerolínea trabajan para normalizar las operaciones, aclararon.

“El problema tecnológico subyacente se ha resuelto y, aunque esperamos retrasos residuales, nuestro equipo está trabajando para restablecer nuestras operaciones normales“, afirmó la aerolínea a través de un comunicado. La interrupción comenzó poco después de las 6:00 p.m. (hora del Este), y duró varias horas, afectando a miles de pasajeros en todo el país.

De acuerdo con FlightAware, más de 1,000 vuelos fueron retrasados y al menos 40 cancelados debido a la falla. United Airlines comunicó que “estamos trabajando con los clientes para ayudarles a llegar a sus destinos después de una interrupción tecnológica el miércoles por la noche”. Entretanto, la aerolínea también anunció que cubrirá los gastos relacionados con comida y alojamiento para quienes resultaron afectados por los retrasos y cancelaciones.

Causa del fallo masivo de United Airlines

United explicó que la causa del incidente fue un problema con su sistema informático dedicado al control del peso y equilibrio de las aeronaves. La compañía aclaró que “el problema no está relacionado con un ciberataque” y que “la seguridad es nuestra máxima prioridad”. Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que está al tanto del incidente, pero aseguró que “no está relacionado con el sistema más amplio de control del tráfico aéreo”.

La aerolínea informó que no se vieron afectados los vuelos operados por United Express ni aquellos ya en vuelo hacia sus destinos. Sin embargo, varios centros principales como Newark, San Francisco, Chicago, Denver y Houston solicitaron escalas en tierra para gestionar mejor la situación. La FAA emitió avisos recomendando precaución a los pasajeros afectados y coordinando esfuerzos para minimizar el impacto.

Asimismo, la aerolínea apuntó que trabaja intensamente para restablecer sus operaciones habituales lo antes posible: “Prevemos más retrasos esta noche mientras solucionamos este problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad y colaboraremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos“.

Con información de ABC News

Sigue leyendo:

– United Airlines presenta el interior de su nuevo avión Boeing 787-9

– Aviones de United Airlines sufren accidente en sus alas cuando se preparaban para despegar

– Conejo provoca incendio en avión de United Airlines y obliga a aterrizaje de emergencia