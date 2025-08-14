Bitcoin sigue por las nubes y establece nuevo récord, encima de los $124,000 dólares

El precio del bitcoin se disparó nuevamente este miércoles y la tendencia se extendió al jueves, cuando su cotización en el mercado llegó a los $124,436.8 dólares por unidad y la tendencia continuó apreciándose hasta superar los $124,500 dólares antes de retroceder a los $123,600 dólares.

Además de la bonanza que experimenta en la actualidad, la criptomoneda más popular del mundo recibió un impulso del debut en Wall Street de otra criptomoneda, Bullish, una plataforma de activos digitales, cuyos títulos se dispararon tras recaudar $1,100 millones de dólares en su Oferta Pública Inicial (OPI).

Sus acciones abrieron a $90 dólares, 143% por encima de su precio de salida de $37 dólares. Alcanzó un tope de $118 dólares, para cerrar en $68 dólares.

BREAKING: 🇺🇸 US Treasury Secretary Scott confirms they are exploring ways to acquire more Bitcoin to expand the US strategic reserve 🙌 pic.twitter.com/4anQKkvkNh — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 14, 2025

A raíz de la aprobación en el Congreso de una serie de medidas para regular la operación de las criptomonedas en Estados Unidos estos instrumentos han extendido una racha positiva que las ha colocado en máximos históricos. Este miércoles, bitcoin ganó 2.39% y solana subió 4.72% Mientras que Ethereum, la segunda criptomoneda más capitalizada del mundo subió 4.59% a para alcanzar $4,724.42 dólares, también cerca de su máximo histórico y cardano subió 3.76%.

De acuerdo con CoinMarketCap, el valor total del mercado de bitcoin alcanza ya los $2.46 billones de dólares, mientras que la capitalización bursátil global del sector supera los $4.18 billones de dólares.

Una época dorada para el bitcoin

El bitcoin continuó con la tendencia positiva con la apertura de las operaciones bursátiles en Asia, con un incremento de 0.9% hasta los $124,002.49 dólares.

Este resultado podría influir positivamente en la presión que hay sobre la Reserva Federal (Fed) para que reduzca sus tasas de interés.

The most underrated chart in the world of finance. pic.twitter.com/kVrE4WdYUm — Trending Bitcoin (@BitcoinNews21M) August 11, 2025

El bitcoin ha incrementado su valor en casi 32% en lo que va de 2025 gracias a las políticas promovidas por Donald Trump para regular las criptomonedas estables y el lanzamiento del instrumento de su propia familia, al punto que Trump se ha autodenominado el ‘criptopresidente’.

Además, Trump firmó una orden ejecutiva la semana pasada para permitir los criptoactivos en los fondos de jubilación 401 (k), aumentando la regulación en el país para el uso de estos instrumentos. Esta determinación también favorecería a otros gestores de activos como BlackRock y Fidelity, que gestionan fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de criptomonedas.

El auge de bitcoin también ha provocado un repunte más amplio en muchos de estos instrumentos, pese al impacto negativo de las políticas arancelarias de amplio alcance de Trump.

La salvedad es que el uso de estas criptomonedas en las cuentas de ahorro para la jubilación, sobre todo las que no están vinculadas con alguna moneda, implican altos riesgos financieros para los ahorradores, ya que son mucho más volátiles que los gestores de activos tradicionales para invertir en este tipo de cuentas.

