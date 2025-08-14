Carmen Campuzano revela su exitosa cirugía de nariz tras sufrir una perforación

La mexicana Carmen Campuzano, el pasado martes, tuvo que ser intervenida de emergencia en quirófano tras una complicación que sufrió en su nariz y que, además, es parte de una problemática que viene enfrentando desde hace mucho tiempo. Además, contó que esa parte de su rostro sufrió una perforación por los lentes que llevaba puestos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la operan, dado que varias veces ha sido intervenida para atender esa zona: “Tuve una situación con unos lentes. Se les cayó la gomita y me perforaron el costado de la nariz, pero no quedó ahí. Como abajo está el implante, esto trajo consecuencias; o sea, se infectó por el metalito de los lentes”, dijo en exclusiva para el programa de televisión Ventaneando.

La modelo y actriz explicó que se encontraba en manos de una persona calificada para atender la problemática que estaba presentando por sus lentes y que, además, tenían que hacer un trabajo especial con una marca que llevaba en esa parte de su rostro. Recordemos que ella está presentando complicaciones desde los años 90, cuando le diagnosticaron una rinitis granulomatosa.

La infección que le detectaron hace años termina inflamando la zona y también va acabando con el tejido de la nariz: “Son unas lupas especiales. Son agujas especiales. Todo esto es con mucha precisión. Van a hacer todo lo maravilloso porque van a revertir la cicatriz que está hacia abajo“, detalló antes de ingresar al quirófano.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un video para dar a conocer cómo había salido de la operación y detalló que todo estuvo mejor de lo que los especialistas estaban esperando. El motivo del audiovisual fue para aclararles a sus fans que ahora se encuentra en recuperación, pero muy satisfecha con lo que hizo el especialista.

“Quiero informarles personalmente que la cirugía que me realizó el extraordinario especialista en microcirugía microvascular, el doctor Raúl Granados Martínez, ha sido todo un éxito. Publico este video para que todos estén tranquilos. También es claro que no hay ninguna secuela de ningún tipo. Pero en cuanto esté más restablecida, les haré un video personalmente. Gracias al doctor Raúl Granados Martínez por su grandeza y profesionalismo, y gracias al hospital por sus servicios extraordinarios”, escribió.

Sigue leyendo:

· Carmen Campuzano está dispuesta a rescatar a Rafael Amaya del infierno de las drogas

· Famosos que destrozaron su nariz con cirugías

· Como el Ave Fénix: cuándo los famosos se recuperan de las adicciones