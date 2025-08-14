Joe Torre, ex manager de los Yankees, empatiza con Aaron Boone: “Sé lo que se siente”

La silla de mánager de los New York Yankees es una de las más calientes del deporte, y actualmente, Aaron Boone siente la presión más que nunca.

Con el equipo en medio de una preocupante mala racha y la afición expresando su descontento con sonoros abucheos, una voz autorizada ha salido a dar la cara por Boone: la del histórico Joe Torre.

El estratega que llevó a la franquicia a cuatro títulos de Serie Mundial aseguró que entiende perfectamente la situación por la que pasa actualmente el timonel de los Yankees.

En declaraciones recientes para SNY Torre se mostró empático con la situación de Boone, recordándole que los desafíos son parte de la vida de un mánager en el Bronx. Su mensaje fue un “espaldarazo” para el actual líder del equipo, quien ha sido el principal objetivo de las críticas.

“Siento mucho lo de Aaron, he estado en esa misma posición antes“, confesó Torre. “Estás intentando mover los muebles de sitio con la esperanza de que eso haga la diferencia”.

La frase de Torre, que refleja la sensación de impotencia que puede experimentar un mánager, resuena con la situación de los Yankees, que han luchado por encontrar un ritmo ganador.

A pesar de los resultados negativos, Torre mantiene la esperanza en el futuro del equipo bajo el mando de Boone. “Este equipo es demasiado bueno como para no tener una buena racha”, afirmó. “Si fuera 1 de septiembre, estaría más preocupado, pero tengo mucha confianza. Boone ha recorrido este camino antes, viene de una tercera generación de ligamayoristas.”

El respaldo de una figura tan respetada como Joe Torre llega en un momento crucial para Aaron Boone y su equipo, ofreciendo una perspectiva de calma y experiencia en medio de la tormenta.

