Leyendas de los Yankees alzan la voz sobre el mal momento del equipo en la temporada

El Yankee Stadium se ha sumergido en un periodo de resultados negativos que ha puesto en vilo la temporada. En un momento de profunda incertidumbre, las voces de exjugadores que forjaron la última gran dinastía de la franquicia han resonado con un claro mensaje para el equipo.

Willie Randolph, Jorge Posada, Tino Martínez y Johnny Damon, hablaron sobre lo que, desde su experiencia, creen que está fallando en la actual plantilla.

Las declaraciones de estas leyendas, que llegan durante el Old-Timers’ Day, ofrecen un diagnóstico que va más allá de las estadísticas y se adentra en el espíritu competitivo que, según ellos, es la esencia de los Yankees.

Leyendas de los Yankees. Crédito: AP

Cada una de las leyendas ofreció su propio punto de vista sobre la crisis, aunque todos coincidieron en que el problema tiene que ver con una falta de intensidad. Así se expresaron las leyendas en declaraciones para SNY durante el Old-Timers’ Day de los Yankees.

Willie Randolph fue directo al grano, señalando que el aura de invencibilidad se ha perdido: “Los equipos ya no nos tienen miedo. Necesitamos recuperar ese mojo para que los rivales sepan que cuando juegan contra nosotros, se enfrentan a una gran pelea”.

Por otro lado Jorge Posada compartió esa opinión y la llevó un paso más allá, enfocándose en la mentalidad: “Es más una cuestión de actitud que cualquier otra cosa. Necesitan enojarse un poco, tal vez una pelea o algo para animarlos. Tienen que jugar con un chip en el hombro”.

Tino Martínez adoptó una perspectiva más pragmática. Reconoció que el equipo está “atravesando un momento difícil” y “luchando en este momento”, pero no cree que todo esté perdido. “Todavía están en la pelea”, afirmó, y recalcó que para salir del bache, el equipo debe “minimizar los errores y jugar un mejor béisbol”.

Mientras que Johnny Damon fue más conciso, simplemente aludiendo a la obviedad: “Están pasando por un momento difícil”.

En conjunto, las palabras de estas leyendas sirven como un recordatorio para el equipo actual de que ser un Yankee implica una actitud y una intensidad que, en este momento de la temporada, parecen haber desaparecido.

