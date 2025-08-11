Exjugador David Justice señaló que médico de New York Yankees recomendaba sustancias prohibidas

Unas explosivas declaraciones del exjugador David Justice han sucumbido en la Major League Baseball (MLB). Quién fuese pelotero de New York Yankees señaló que un médico de la franquicia promovía el uso de sustancias prohibidas.

En una entrevista en el canal de YouTube ‘All The Smoke’, Justice reveló que un doctor de miembro del equipo médico de los ‘Bombarderos del Bronx’ le ofreció usar hormonas penalizadas en por la MLB.

En el podcast, Justice detalló la forma y el diálogo de cómo supuestamente le ofrecieron utilizar esteroides para mejorar el rendimiento. “Entró, ‘Oye, DJ, ¿qué estás tomando?’ Ahora pensé que este tipo estaba hablando de algunas vitaminas (…) bueno, si tomas esta HGH, te ayudará (…) los médicos lo recetan. Te ayudará con tus lesiones”, reveló.

Aunque el que fuese bateador designado precisó que cuando le preguntó al médico si le estaban ofreciendo esteroides, el doctor lo negó y le respondió que solo eran “hormonas de crecimiento humano”.

Justice aclaró que debido a su fobia a las agujas e inyecciones no usó las sustancias que el médico de los Yankees supuestamente le recomendó.

David Justice y su carrera en la MLB

David Justice se desempeñó como jardinero zurdo y bateador designado. Jugó en la MLB desde 1989 hasta 2002. Empezó con Atlanta Braves y abandonó la franquicia en 1996 para irse a Cleveland Indians (1997-2000).

Llegó a los Yankees en el año 2000 y estuvo solo una temporada. Posteriormente, firmó con Oakland Athletics y jugó una temporada hasta 2002. Se retiró el 29 de septiembre de ese año.

En la MLB consiguió grandes registros y premios como el Novato del Año de la Liga Nacional: 1990. Obtuvo tres All-Star en 1993, 1994, 1997; dos Bate de Plata en 1993 y 1997. También fue campeón de la Serie Mundial en 1995 con los Braves.

David Justice participó en seis Series Mundiales y sus equipos clasificaron a postemporada cada año desde 1991 hasta su retiro.

En 1993, tuvo una de sus mejores temporadas: 40 HR, 120 RBI y terminó tercero en la votación al MVP, detrás de Barry Bonds y Lenny Dykstra.



