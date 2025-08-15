Con alfombra roja: así recibió Donald Trump a Vladimir Putin para cumbre bilateral en Alaska

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió este viernes a su homólogo ruso Vladímir Putin en la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage, en Alaska. El esperado encuentro bilateral tiene como objetivo avanzar hacia un posible alto el fuego en Ucrania.

Trump aguardó en la pista la llegada del avión presidencial ruso Il-96, escoltado por dos cazas F-35, y recibió a Putin con una alfombra roja extendida hasta la escalerilla. El mandatario estadounidense aplaudió mientras su invitado descendía.

Ambos se saludaron de forma cordial antes de posar para las cámaras.

Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP

La imagen estuvo enmarcada por cuatro F-22 que flanquearon la escena, mientras en las cercanías se divisaban bombarderos estratégicos B-2, un recordatorio del papel de la base en el equilibrio militar con Rusia, detalló Efe.

Luego, ambos abordaron La Bestia, el vehículo blindado de Trump, para iniciar la agenda oficial.

Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP

Esta es la primera vez que un presidente ruso pisa suelo de Alaska, territorio que perteneció a Rusia hasta 1867. Putin no visitaba Estados Unidos desde 2015, cuando se reunió en Nueva York con Barack Obama.

Antes de aterrizar bajo un cielo nublado, hizo escala en Magadán, en el Lejano Oriente ruso, para rendir homenaje a los pilotos soviéticos y estadounidenses que participaron en la entrega de aviones de Washington a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.

El Kremlin había anticipado que, a diferencia de otras citas internacionales, Putin no se retrasaría para este encuentro. La delegación rusa incluye a los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov; Defensa, Andréi Beloúsov; Finanzas, Antón Siluanov, y al responsable de cooperación económica exterior Kiril Dmitriev, entre otros altos funcionarios.

