Trump plantea incluir a líderes europeos en posible cumbre con Putin y Zelenski

El presidente Donald Trump sugirió este jueves que podría invitar a algunos líderes europeos a un eventual encuentro junto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

“Tal vez traigamos a algunos líderes europeos… o tal vez no. No lo sé”, dijo Trump desde el Despacho Oval, dejando claro que la decisión dependerá de cómo transcurra su diálogo cara a cara con el líder del Kremlin.

La propuesta llegaría después de la reunión que mantendrá con Putin este viernes en Anchorage, Alaska.

Hasta ahora, el mandatario republicano solo había adelantado que, tras la cita en Alaska, planeaba informar a Zelenski y a las capitales europeas sobre los resultados, sin mencionar la opción de sentarlos en una mesa común de negociación.

La víspera, Trump mantuvo una videoconferencia con Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y varios jefes de Estado y de Gobierno, como el alemán Friedrich Merz y el francés Emmanuel Macron, para intercambiar puntos de vista sobre el conflicto.

Trump considera que, aunque la reunión en Alaska será “buena”, la cita posterior con Zelenski —en caso de celebrarse— será “más importante” para avanzar hacia el fin de la guerra.

La reunión con Zelenski

En declaraciones a Fox News, indicó que la conversación con el presidente ucraniano y Putin solo se llevará a cabo si el primer encuentro tiene un resultado positivo, algo que cree probable, estimando un 75 % de posibilidades de éxito.

El mandatario aseguró además que percibe voluntad de acuerdo en Putin, pese a que en los últimos meses ha expresado su molestia por la negativa del Kremlin a detener los bombardeos en Ucrania, advirtiendo sobre la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia.

La reunión de Anchorage marcará el primer encuentro entre Putin y un presidente estadounidense desde que el líder ruso se reunió con Joe Biden en Ginebra en 2021. La última vez que Putin y Trump coincidieron fue en Osaka, Japón, durante la cumbre del G20 en 2019.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Reino Unido y Francia afirman que un alto al fuego en Ucrania es posible gracias a Trump

– Zelenski habló con Trump y admitió que Rusia dio señales de poner fin a la guerra

– Trump presionará a Putin para lograr un alto al fuego incondicional con Ucrania, según informes