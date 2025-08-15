Maripily Rivera tras lanzar su libro Con la fuerza de un huracán: ‘Estoy feliz’

Un nuevo proyecto asumió Maripily Rivera con su libro Con la fuerza de un huracán, en el que cuenta detalles de su vida, y que ha tenido gran éxito poco después de que estuviera disponible en Amazon.

La ganadora de La Casa de los Famosos 4 ha compartido en redes sociales varios mensajes para hablar de esta publicación, que es una oportunidad para que su público conozca de cerca datos importantes de su carrera y también de su vida personal.

“Una noche exitosa y celebrando Mi Portada Top New Release! Hispanic and Latin biographies. Hoy noche mágica para mí y para todos los que me acompañaron en el lanzamiento de mi libro Con La Fuerza de un Huracán. Gracias a ustedes y a Dios por permitirme vivir este sueño hecho realidad con la gente que me ama y me han apoyado en mis aventuras”, escribió la boricua en la publicación que hizo este 14 de agosto.

Además de esto, dedicó unas palabras a su equipo de trabajo, que hizo posible este proyecto. “Estoy feliz, viviendo mi mejor etapa de la vida muy enfocada en mí. Gracias mi Puerto Rico por tanto amor”, comentó.

En otro carrusel de fotos, Maripily Rivera agradeció el apoyo de su hijo Joe Joe: “Acompañada de mi adorable hijo, que es el que le da la fuerza a este huracán boricua y hoy disfrutamos juntos las bendiciones que Dios sigue poniendo en nuestro camino”.

La empresaria también agradeció el apoyo del público boricua e invitó a la gente a que compre su libro. “Anoche fue para mí inolvidable con tantas emociones que viví junto a ustedes”, agregó.

En la descripción de Con la fuerza de un huracán dan algunos detalles de lo que el lector encontrará: “Estas memorias íntimas son una carta de agradecimiento, escrita con lágrimas y risas, y dedicada a las miles de personas que la han apoyado como mujer y profesional”, afirman.

