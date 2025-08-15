Miles de hogares podrán construirse por rezonificación del Midtown de Nueva York: cambios en el Distrito de la Moda

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó ayer un plan de rezonificación que permitiría la construcción de unas 9,500 nuevas viviendas en las zonas de Midtown y Midtown South de Manhattan, donde las normas urbanísticas que datan de hace décadas atrás habían bloqueado levantar nuevos edificios residenciales.

La rezonificación transformadora del llamado Garment District (Distrito de la Moda) incluirá una vía sólo para autobuses en la calle 34 y la avenida Broadway totalmente peatonal entre las calles 22 y 25. El objetivo, según informaron las autoridades municipales, es abordar la escasez de viviendas en la ciudad y revitalizar las zonas que se han recuperado lentamente de la pandemia, destacó The New York Times.

El plan se centra en unas 42 cuadras que, en gran medida, se rezonificarán de industrial a residencial. Unas 2,800 de las nuevas viviendas se designarán como asequibles para neoyorquinos de ingresos medios y bajos en pleno Midtown, tradicionalmente un área costosa.

La votación se produjo ocho meses después de que el alcalde Eric Adams impulsara un amplio plan, conocido como “City of Yes” (Ciudad del Sí), para permitir un mayor desarrollo de viviendas en toda la ciudad. En la actual campaña por la alcaldía, el asambleísta Zohran Mamdani y el exgobernador Andrew Cuomo han presionado para que se posibilite una mayor construcción de viviendas.

El gobierno municipal también está fomentando la conversión de antiguos edificios de oficinas en viviendas. Adams declaró, tras la votación del Concejo Municipal ayer, que la nueva zonificación “crearía una Manhattan más asequible donde las familias puedan vivir, trabajar y disfrutar”.

El concejal Keith Powers, demócrata que apoyó la rezonificación y cuyo distrito incluye algunas de las zonas beneficiadas, calificó el plan como “uno de los mayores avances en la creación de nuevas viviendas en Manhattan en mucho tiempo”.

Otro grupos civiles también han celebrado la medida. “Estamos encantados de que esta histórica rezonificación haya sido aprobada por el Ayuntamiento. Durante años hemos luchado por recuperar las calles de Midtown para los neoyorquinos, y hoy damos un gran paso hacia esa realidad. Con una vía exclusiva para autobuses en la calle 34 libre de automóviles y una Broadway totalmente peatonal, este plan prioriza a las personas en algunas de nuestras calles más transitadas, convirtiendo a Midtown en un modelo para la ciudad de Nueva York y el mundo”, comentó ayer en un comunicado Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas.

Hot dogs, giant buttons, and… soon, nearly 10,000 new homes? Midtown South has it all!@CMErikBottcher and @KeithPowersNYC walk us through NYC’s biggest residential rezoning in over 20 years and how the Midtown South Mixed Use Plan will boost housing, protect our garment… pic.twitter.com/cmCFqp6MFD — New York City Council (@NYCCouncil) August 14, 2025

El plan facilitaría a los promotores la construcción de edificios más grandes si incluyen espacios públicos u otros servicios. El proyecto había tenido oposición, especialmente por parte de empresas y líderes cívicos preocupados por el futuro del distrito textil, que forma parte del área de rezonificación.

Una preocupación es que el plan incite a los propietarios a demoler edificios comerciales que albergan negocios relacionados con la moda y construir viviendas en ellos. La Coalición para el Desarrollo de la Fuerza Laboral de la Moda de Nueva York (NYFWDC), que incluye organizaciones sin fines de lucro que apoyan a fabricantes locales, como Made in NYC, así como a algunas empresas, se había opuesto a la rezonificación.

Los miembros del Concejo Municipal redujeron ligeramente el alcance de la rezonificación tras la oposición. La versión final del plan también incluye $120 millones de dólares para apoyar a las empresas de la industria de la moda y la confección. Ayer miembros de NYFWDC celebraron el plan.

Joe Rose, promotor inmobiliario que fue director de planificación urbana durante la administración del alcalde Rudolph W. Giuliani (1994-2001), se mostró a favor de permitir la construcción residencial en algunas zonas industriales “anacrónicas”. Sin embargo, argumentó que la ciudad no estaba abordando las posibles consecuencias de la rezonificación, que se verá reforzada por una medida independiente de la gobernación para flexibilizar los límites a la construcción residencial en Manhattan. Esta combinación, afirmó, podría dar lugar a enormes rascacielos.

