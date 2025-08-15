Respondiendo a la tragedia con fe y acción 

Participé en un solemne Servicio de Oración Interreligioso en Midtown, en la iglesia St. Bart’s, para conmemorar la reciente tragedia mortal ocurrida en 345 Park Avenue. Las reflexiones, la música y las oraciones fueron un recordatorio contundente de la irracionalidad y la oscuridad de esa violencia.



Mientras oraba durante ese servicio, pensaba en lo generalizada que se ha vuelto la violencia irracional, el odio y la muerte — perpetrada por individuos, grupos organizados y gobiernos.



Debido al compromiso de Caridades Católicas de Nueva York de alimentar a los hambrientos en la ciudad, ¿cómo no iba a llorar por el hambre generalizada y el sufrimiento humanitario inaceptable en Gaza? Debemos seguir elevando fervientes oraciones — por las víctimas del 7 de octubre, los rehenes, y todos los que están muertos, heridos o hambrientos en Palestina, Israel y en todo el Medio Oriente.



Pensé en mi viaje a Ucrania, unos meses después de la invasión rusa. Oramos para que la guerra terminara. Ahora, más de tres años después, la matanza y la destrucción continúan.



¿Cómo no reflexionar sobre nuestro propio país, con la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York? En Caridades Católicas, somos profundamente conscientes y sentimos dolor por el hecho de que demasiada retórica y demasiadas acciones traicionan nuestro orgulloso legado como refugio para refugiados y tierra de oportunidades, y pervierten nuestro orgulloso lema: e pluribus unum. Caridades Católicas no vacila en acompañar a quienes están amenazados y temerosos.



Pero entonces pensé en la Fiesta de la Transfiguración — ese glorioso evento en la montaña que prefiguró la resurrección de Jesús y que ocurrió poco después de que Él dijera a sus discípulos que debía sufrir y morir, y que ellos tendrían que seguir su ejemplo. Este discurso de Jesús no fue un gran impulso de moral entonces, ni lo es ahora. Y debo confesar que a veces soy impaciente — como sospecho que quizá usted también lo sea — con el calendario de Dios para transfigurar nuestro mundo. ¡El ritmo de Dios es mucho más lento de lo que yo quisiera!



Por eso, sugiero que, en medio de tanta oscuridad, miremos con más intensidad hacia la montaña y contemplemos la iluminadora visión de Jesús transfigurado como la esperanza y la promesa — no solo para nosotros, sino para todo el mundo — la transformación integral del dolor, el sufrimiento y la muerte.



Propongo que permitamos que esta visión nos fortalezca y nos sostenga aún más, con el claro reconocimiento de que nuestra familia de Caridades Católicas — agencias, programas, servicios, fideicomisarios, personal, voluntarios y donantes — ya está trabajando con gran fuerza. Su labor da testimonio de que la oscuridad, aunque devastadora, no vence ni tiene la última palabra. La bondad de ustedes sí la tiene. Cada día, ayudan a miles de nuestros vecinos a experimentar el tipo de ayuda que les brinda esperanza a ellos y a sus familias.



Elevo una oración de súplica por una mayor sanación, misericordia y protección de Dios para los más vulnerables entre nosotros. Termino con una oración de agradecimiento por ustedes y pido la bendición de Dios para usted y su familia.



Msgr. Kevin Sullivan es el director ejecutivo de Caridades Católicas de Nueva York



