Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del viernes, 15 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más seguidas en República Dominicana, con sorteos diarios que ofrecen a los jugadores la oportunidad de conseguir premios de millones de dólares. Si quieres participar en esta lotería o simplemente deseas estar al tanto de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Revisa a continuación la combinación ganadora de hoy viernes, 15 de agosto de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio ideal. Ahora mismo, te dejamos con los últimos resultados para los diferentes sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del viernes 15 de agosto

Los números ganadores son: 53 95 35

SÚPER KINO TV | Números ganadores del viernes 15 de agosto

Los números ganadores son: 22 28 68 50 70 10 56 01 38 40 79 32 63 42 62 59 41 34 11 08

LOTTO POOL | Números ganadores del viernes 15 de agosto

Los números ganadores son: 02 06 12 21 26

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del viernes 15 de agosto

Los números ganadores son: 44 46 19

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de adquirir un ticket en cualquiera de los lugares de venta autorizados. Tu boleto tiene una serie de números que debes seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez seleccionados tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un resguardo que has de proteger cuidadosamente. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para tener premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también reciben premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo diariamente a diferentes horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos favoritos de LEIDSA, que da a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, obtendrás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡tranquilo que tus posibilidades no acaban aquí!

El juego consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos jugadores que hayan acertado cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se realiza cada día a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

