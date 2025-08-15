Trump acelera deportaciones: más de 1,400 migrantes expulsados por ICE a diario

El gobierno del presidente Donald Trump está ejecutando un ritmo récord de deportaciones, con más de 1,400 inmigrantes expulsados cada día, de acuerdo con un informe citado por medios conservadores y difundido por las autoridades estadounidenses.

La cifra coincide con un repunte en los arrestos de migrantes durante las últimas dos semanas.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, compartió este viernes en la red social X un artículo del Washington Times en el que se detalla que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo en ese periodo a unos 930 migrantes diarios, mientras que deportó de manera forzosa a más de 1,400.

ICE now deporting more than 1,400 illegal immigrants a dayhttps://t.co/jYHv4wg3VS — Karoline Leavitt (@PressSec) August 15, 2025

Actualmente, ICE mantiene bajo custodia a más de 60,000 personas, según los últimos datos oficiales publicados a inicios de esta semana, publicó Efe.

El martes pasado, la administración Trump informó que, en sus primeros seis meses tras el regreso del republicano al poder, se han arrestado a más de 300,000 inmigrantes indocumentados.

Según Leavitt, la mayoría de estos casos presuntamente corresponden a extranjeros con cargos o condenas previas. Las cifras difundidas por el Washington Times y la Casa Blanca no se han verificado de forma independiente.

