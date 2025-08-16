4 alimentos que no deberías comer según una nutrióloga

La industria alimentaria avanza cada día más para satisfacer las necesidades de los consumidores y es cuando surgen algunos alimentos que ofrecen ciertas ventajas de versatilidad, pero que no cumplen con los requerimientos nutricionales, según la ciencia. Una experta explica cuáles son esos cuatro alimentos que no se deben consumir porque causan inflamación.

La nutrición va más allá de armar una dieta y elegir algunos alimentos, se centra en los efectos reales de los componentes alimenticios y como actúan en el cuerpo; sobre esta base la médico funcional Isabela Jaramillo explica cómo los cubitos de caldo, la leche de avena, la carne de cangrejo y las carnes vegetales tiene efectos en la salud.

No se trata de un descarte de por capricho, sino con evidencia científica, son “los alimentos que no comería ni aunque me pagaran dinero”, indica Jaramillo.

La especialista y médico funcional publica contenido de valor en su cuenta @draisabelajllo sobre alimentación y bienestar y el más reciente destaca como gracias a la información nutricional y la creciente conciencia sobre los efectos negativos de ciertos productos descartó estos cuatro alimentos.

Alimentos que no son tan saludables como parecen

Para Jaramillo es clave que los consumidores se eduque en materia nutricional e informarse mejor de lo que realmente está consumiendo para que puedan tomar decisiones sobre la base real de los ingredientes. En su experiencia personal eliminó de la dieta cuatro alimentos “desde el conocimiento, no la restricción”.

Palitos de cangrejo

Aunque los palitos de cangrejo son un ingrediente utilizado para preparar ensaladas y otros platillos ligeros, Jaramillo manifiesta que en realidad son un producto que se podría definir como una “salchicha de mar”.

Los palitos de cangrejo tiene una mezcla de ingredientes poco saludables al contener pasta, pescado con almidones, azúcar, colorantes y conservantes. Es decir, no es cangrejo real, sino una combinación de ingredientes procesados para crear un sabor similar al cangrejo.

Leche de avena

Las leches vegetales han ganado popularidad como una alternativa a la leche de vaca, sin embargo, Jaramillo explica que este tipo de leche tiene el efecto de aumentar el “pico de glucosa seguro”.

Además, entre sus ingredientes puede contener el aceite de nabina o canola, que no son beneficiosos para la salud. Para la doctora usar este tipo de leche es como agregar aceite al café.

Cubitos de caldo o en sobre

Las sopas son comidas reconfortantes y muchas veces recurrimos a las instantáneas, a los cubitos o saborizadores en sobre son un coctel de glutamato monosódico, exceso de sal y colorantes. Esta combinación es una bomba inflamatoria que no tiene nada de saludable.

Carnes vegetales

Las carnes vegetales también surgen como una alternativa para las personas vegetarianas o que desean consumir menos carnes rojas, sin embargo, los ingredientes de este tipo de alimentos contienen ingredientes procesados, saborizantes artificiales para imitar el sabor de la carne. “No por tener este sello de plan veggie, basado en plantas, significa que sean saludables”, agrega.

