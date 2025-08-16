Dodgers, Phillies y Brewers encabezan los pronósticos para ganar la Serie Mundial

A medida que avanza la temporada de las Grandes Ligas, el mundo del béisbol ya empieza a mirar hacia la postemporada, y las casas de apuestas han lanzado sus pronósticos sobre quiénes tienen más probabilidades de coronarse campeones.

Un informe de BetMGM ha puesto en relieve a los tres equipos que, por su rendimiento y profundidad de plantilla, lideran las proyecciones para ganar la Serie Mundial.

El análisis de las probabilidades revela que el camino hacia la gloria pasa, principalmente, por la Liga Nacional, con los tres grandes favoritos ubicados en esa conferencia.

Los números de BetMGM no dejan lugar a dudas sobre quiénes son los contendientes a seguir. El favoritismo recae en equipos con alineaciones potentes y un cuerpo de lanzadores sólido, capaces de resistir el desgaste de una larga postemporada.

Los Angeles Dodgers (+310): A pesar de haber tenido un período de bajo rendimiento que les hizo perder el liderato de su división, los Dodgers se mantienen como el principal favorito para ganar el campeonato. Esta confianza se basa en el talento estelar de su roster, con una profundidad que los hace capaces de recuperarse de cualquier bache y llegar hasta el final.

El análisis de las casas de apuestas es una indicación de cómo se percibe la carrera por el campeonato. Si bien los resultados pueden cambiar, estas proyecciones confirman que, a pesar de los altibajos, el camino al título parece pasar por estos tres grandes contendientes.

