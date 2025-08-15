Cody Bellinger podría salirse de su contrato con los Yankees a final de temporada

El Yankee Stadium se ha convertido en el hogar de una de las historias más interesantes del mercado de transferencias. Cuando Cody Bellinger firmó su contrato con los Yankees, el acuerdo fue visto como una apuesta de ambas partes.

Ahora, con una temporada productiva bajo el brazo, el estelar pelotero podría estar considerando su próximo movimiento, y los rumores apuntan a una posible salida para buscar un futuro más lucrativo.

El reporte de CBS Sports ha ganado terreno, ya que el rendimiento de Bellinger lo ha posicionado como un candidato de alto valor en la agencia libre, convirtiendo las cláusulas de salida de su contrato en un tema de gran relevancia.

Cody Bellinger luego de conectar un jonrón ante Blue Jays en el Spring Training. Crédito: Chris O’Meara | AP

Un contrato con “vía de escape”

El acuerdo de Cody Bellinger con los Yankees no es un contrato convencional de largo plazo. En su lugar, el pacto fue diseñado con opciones de jugador que le permiten salirse del acuerdo al final de cada temporada.

Esto significa que, si el jardinero tiene un gran año, puede optar por rescindir el contrato y volver a ser agente libre para negociar un acuerdo de mayor duración y valor.

Según los reportes, el desempeño de Bellinger en la presente temporada lo ha puesto en una posición favorable para ejercer esta cláusula.

Al buscar un contrato que le ofrezca estabilidad a largo plazo, el pelotero podría dejar atrás los años restantes de su acuerdo con los Yankees para entrar en el codiciado mercado de agentes libres. Si bien los Yankees desearían retener a un jugador de su calidad, la decisión final recae únicamente en Bellinger.

La situación es clara: la temporada de Bellinger está siendo un éxito, y su contrato le da el poder de capitalizar ese éxito. Los fanáticos de los Yankees seguirán de cerca la situación, esperando que la organización pueda convencer al jugador de quedarse, mientras que el resto de los equipos de la MLB se preparan para competir por sus servicios en caso de que decida entrar en el mercado.

