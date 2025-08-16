Gala Montes reacciona a las declaraciones de “Chicharito” Hernández de las mujeres

Gala Montes se encuentra preparándose para su batalla con Alana Flores. Sin embargo, se tomó unos segundos de su tiempo para hablar sobre los más recientes videos de Javier “Chicharito” Hernández en los que menciona que las mujeres están hechas para estar en la casa, hacer oficios y atender a los hombres mientras ellos trabajan, y las críticas en su contra fueron fuertes.

“Yo no le diría nada, nunca hablaría con él. Se me hace una persona a la que los pensamientos no le corren muy bien. Creo que es el reflejo de muchas cosas en las que todavía tenemos que trabajar, como ciertos temas que generan polarización en nuestra sociedad, como el ser feminista”, dijo la actriz David Faitelson.

La mexicana expresó su preocupación por ver que una persona que tiene reconocimiento por su desempeño profesional se sienta en el derecho de opinar en contra de las mujeres e intentar influir de manera negativa en aquellos que lo siguen en las redes sociales, sin tomar en cuenta la cantidad de consecuencias que podría generar con lo que dice.

Montes considera que se debería tener un poco más de madurez a la hora de subir contenido que se pueda viralizar: “Él (Chicharito) es el ejemplo de que tenemos que seguir trabajando en muchas cosas. Un influencer o un futbolista, con las manos en la cintura, puede agarrar e informar, influir en mucha gente, y es preocupante el alcance que pueden llegar a tener”.

La Federación Mexicana de Fútbol, Puma y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronunciaron en contra de la cantidad de videos negativos que él estaba publicando en su cuenta y que cada vez estaban teniendo más alcance. Además, recibió sanciones que tuvo que pagar económicamente, dado que todos manifestaron que siempre han trabajado en la inclusión y no en menospreciar el sexo femenino, como lo venía haciendo.

La actriz se mostró preocupada por lo que viene ocurriendo en un mundo donde hay tanta tecnología y cada vez es más sencillo llegar a más personas. Además, no es el valor que se debería enseñar a los más pequeños de la casa al ver una figura como Chicharito: “Yo lo único a lo que invitaría es a la reflexión de: ¿A quiénes estamos siguiendo? ¿En qué pensamientos nos estamos basando para hacer nuestra vida?”.

