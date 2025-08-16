Hombre con pistola falsa muere baleado al enfrentar a policías en Nueva York

Un hombre de 44 años, quien según la policía apuntaba con un arma que resultó ser falsa, murió anoche tras recibir varios disparos de un agente NYPD fuera de servicio en Staten Island.

El policía le disparó al hombre varias veces en todo el cuerpo después de que la víctima supuestamente blandiera el arma simulada durante el enfrentamiento en la William Ave. cerca de Hylan Boulevard, en la zona de Great Kills alrededor de las 8:20 p.m. del viernes.

“Creemos que se trata de un suicidio policial”, declaró una fuente de NYPD a Daily News, refiriendo el término que se usa cuando alguien desea que un oficial lo mate. La subjefa de policía Melissa Eger, comandante de Patrulla de Staten Island, declaró en una conferencia de prensa unas horas después del tiroteo que se había recibió una llamada sobre un hombre armado en la parte trasera del restaurante Andrew’s Diner.

Luego el hombre salió del restaurante y cuando caminaba dos policías fuera de servicio lo interceptaron y le dijeron repetidamente que soltara el arma. Se negó a obedecer y les apuntó con el arma falsa.

Watch as NYPD executives provide an update on an ongoing investigation in Staten Island. https://t.co/DqbqkVgjpE — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 16, 2025

La policía le disparó y luego practicó medidas para salvarle la vida. Fue llevado a un hospital de la zona, donde falleció. NYPD recuperó el arma de imitación en el lugar de los hechos, según Eger. La comandante añadió que el hombre no identificado tenía antecedentes penales en Nueva York.

La investigación sigue en curso e incluye a la Fiscalía General del estado Nueva York, como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

Anoche el Departamento de Policía de Nueva York instó a la población a mantenerse alejada de la zona: “Debido a la actividad policial, eviten las inmediaciones de Hylan Boulevard y Heinz Avenue en Staten Island. Se prevén vehículos de emergencia y retrasos en los alrededores”, publicó la cuenta @NYPDnews en Twitter/X.

Un caso similar sucedió la semana pasada cuando Joseph Restaino, hombre de 33 años, resultó baleado por la policía ayer luego de supuestamente llamar a 911 diciendo que quería morir y afirmar falsamente que tenía a una persona como rehén en su casa en Long Island (NY).

En abril un hombre mayor con antecedentes de problemas de salud mental fue fatalmente baleado al retar a la policía sosteniendo un cuchillo en una calle de Queens (NYC). Días antes David Levin (69) murió baleado por policías estatales de Nueva York (NYSP) tras abrir fuego contra un cuartel policial ocupado a plena luz del día en el norte del estado.

También ese mes Bruce Boyd, agente penitenciario retirado de la ciudad de Nueva York, murió baleado luego de arremeter contra la policía blandiendo un cuchillo afuera de su casa en Long Island (NY). En marzo un hombre de 55 años murió baleado de madrugada al enfrentar a la policía en el estacionamiento de un almacén “Home Depot” en Staten Island (NYC) tras una llamada a 911. En febrero un anciano de 79 años armado con una pistola murió abatido en un enfrentamiento nocturno con agentes de la policía de Nueva York afuera de una comisaría en Queens (NYC).

Busque ayuda