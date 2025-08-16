Manny Pacquiao desafía a Gervonta Davis y pone una condición para la pelea

El boxeo podría estar a punto de presenciar un choque generacional que pocos imaginaban. Manny Pacquiao, el único campeón mundial en ocho divisiones diferentes, ha sorprendido al mundo al declarar que su próximo rival soñado es nada menos que Gervonta Davis.

El filipino, a sus 46 años, ha dejado claro que su retiro no es definitivo y que está dispuesto a enfrentar a uno de los púgiles más explosivos del momento. Sin embargo, para que el combate ocurra, la “leyenda viva” tiene una condición.

La propuesta de Pacquiao ha generado un gran revuelo, ya que enfrenta a un veterano de peso wélter contra un campeón de peso ligero y superligero, una diferencia que el filipino busca neutralizar.

A pesar de la notoria diferencia de edad y categoría natural, Pacquiao insiste en que el enfrentamiento es posible si se realiza bajo sus términos.

La clave, según el propio peleador, es un peso pactado, una medida que permitiría a ambos atletas encontrarse en un punto medio sin sacrificar demasiado su físico.

“Quiero pelear con Gervonta Davis”, afirmó Pacquiao. “Pero para que la pelea sea justa, debemos hacerlo en un peso intermedio, entre las 140 y 147 libras“, aseguró el filipino a The Ring.

Pacquiao es consciente del reto que esto implica. Davis es un campeón en su mejor momento, con una fuerza y velocidad que lo hacen un peleador peligroso para cualquiera.

Sin embargo, el “Pacman” confía en su experiencia y técnica para superar la desventaja. Su propuesta, aunque arriesgada, podría ser el único camino para que se concrete un combate que de otra forma sería improbable. Aunque Davis aún no ha respondido al desafío, el mundo del boxeo ya debate si el campeón aceptará la condición de una de las figuras más respetadas de todos los tiempos.

