Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del sábado, 16 de agosto de 2025
Averigua aquí los resultados en vivo de hoy sábado 16 de agosto de LEIDSA, la lotería más famosa de República Dominicana. Te mostramos los números ganadores de la Lotería Nacional, Quiniela Palé Electrónico y Súper Kino TV.
La lotería LEIDSA es una de las más seguidas en República Dominicana, con sorteos cada día que dan a los participantes la posibilidad de ganar premios millonarios. Si quieres participar en esta lotería o sencillamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.
Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy sábado, 16 de agosto de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.
Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio correcto. Ahora mismo, te traemos los últimos resultados de cada sorteo:
LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del sábado 16 de agosto
- Loto Más: 05
- Super Más: 13
QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del sábado 16 de agosto
- Los números ganadores son: 29 13 27
SÚPER KINO TV | Números ganadores del sábado 16 de agosto
- Los números ganadores son: 02 07 01 45 19 03 11 04 43 47 70 09 57 44 56 21 08 77 41 35
LOTTO POOL | Números ganadores del sábado 16 de agosto
- Los números ganadores son: 06 07 09 20 28
PEGA TRES MÁS | Números ganadores del sábado 16 de agosto
- Los números ganadores son: 30 40 22
LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?
Para poder participar en LEIDSA, tendrás que comprar un boleto en cualquiera de los sitios de venta autorizados. Cada boleto tiene una serie de números que debes seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes realizar la cantidad de jugadas que desees.
Una vez seleccionados tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que tienes que guardar con cuidado. Si ganas, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.
Para optar a premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarte el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en metálico.
¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?
Los sorteos de LEIDSA se realizan todos los días a diferentes horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.
SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?
Súper Más es uno de los sorteos con más jugadores de LEIDSA, que otorga a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor es tuyo.
No obstante, puedes ganar premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.
LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?
El sorteo de LOTO POOL se realiza a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.
LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.
También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!
El Loto Pool consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan acertado cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).
SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?
El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se realiza diariamente a las 20:55 horas locales.
SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?
Para concluir, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.
