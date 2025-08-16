Ucrania exige un alto el fuego y liberación de prisioneros ante posible cumbre con Trump y Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló este sábado que sus principales demandas frente a Rusia incluyen un alto el fuego en todos los frentes y la liberación de prisioneros de guerra, civiles y niños deportados.

Estas exigencias surgen ante una posible reunión trilateral con el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladímir Putin.

Zelenski informó mediante un mensaje en X que, tras recibir detalles de la conversación de Trump con Putin en Alaska, sostuvo también llamadas con líderes europeos para coordinar posiciones.

“Las matanzas deben parar lo antes posible, debe haber un alto el fuego tanto en el campo de batalla como en el cielo y también en los ataques contra nuestra infraestructura portuaria”, indicó.

Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions.



Killings must stop as soon as… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

El mandatario ucraniano enfatizó la necesidad de devolver a todos los prisioneros y a los niños secuestrados por Rusia.

“Miles de los nuestros siguen en cautiverio: todos deben regresar a casa”, señaló. Además, pidió a Trump que, si no se produce la cumbre o Rusia elude negociar, se refuercen las sanciones contra Moscú.

En cuanto a garantías de seguridad, reiteró que cualquier acuerdo de paz debe contar con compromisos fiables y a largo plazo por parte de Estados Unidos y países europeos.

Sobre la posible cesión de territorios a Rusia, propuesta por Trump, destacó que cualquier decisión debe tomarse con la participación de Ucrania. “Todas las cuestiones importantes para Ucrania se deben debatir con la participación de Ucrania y ninguna cuestión, en particular las de índole territorial, se puede decidir sin Ucrania”, subrayó.

Por su parte, líderes europeos, entre ellos Ursula von der Leyen, António Costa y los jefes de Estado de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Finlandia, expresaron su disposición a colaborar en la cumbre.

Subrayaron que un acuerdo de paz debe incluir garantías de seguridad, que Rusia no puede limitar a las fuerzas ucranianas ni vetar su cooperación internacional, y que las fronteras no deben modificarse por la fuerza.

Thank you for the support! All the points mentioned are important to achieve a truly sustainable and reliable peace. We see that Russia rebuffs numerous calls for a ceasefire and has not yet determined when it will stop the killing. This complicates the situation. If they lack… pic.twitter.com/bkTXwjMSnX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

