Antigua mansión de Kanye West se mantiene en el mercado

Parece ser que la mansión frente al mar en Malibú, California, que Kanye West se encargó de destrozar, nunca dejará de ser noticia. Aunque el rapero la vendió el año pasado, aún sigue entrando y saliendo del mercado con diferentes precios.

Hay que recordar que el exesposo de Kim Kardashian logró cerrar la venta de la propiedad en septiembre del año pasado por $21 millones de dólares, una cifra muy inferior a los $57.25 millones de dólares que él pagó por el sitio en 2021.

El comprador de la casa diseñada por el afamado arquitecto Tadao Andō fue el desarrollador e inversor Bo Belmont, director de Belwood Investments. Tras la compra, Belmotn prometió que recuperaría el sitio que West destruyó, y tras hacer algunos arreglos, la casa regresó al mercado, pero su venta sigue sin cerrarse.

Parece ser que pese a que la estructura sigue en pie y que se ha invertido dinero en hacer mejoras, la casa sigue sin ser atractiva y llega a ser un reto hasta para otros inversores. En abril de este año, se informó que Belmont había encontrado un comprador para la propiedad; sin embargo ahora se ha revelado que la transacción sigue en conversaciones.

‘Mansion Global’, ‘Realtor.com’, ‘New York Post’ y otros medios de comunicación dicen que Andrew Mazzella -quien se dijo compró la casa- sigue negociando con Belmont pues, según lo que Mazzella le dijo a ‘Mansion Global’, este es “un proyecto de construcción muy complicado”.

Todo parece indicar que actualmente el proyecto de recuperación del sitio está paralizado, pero nuevamente está disponible en el mercado por $34.9 millones de dólares, un precio superior a los $30 millones de dólares que iba a pagar Mazzella.

