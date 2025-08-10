Reconstruyeron antigua propiedad de Kanye West en Hidden Hills

El rapero Kanye West ha tenido una cartera de propiedades bastante envidiable. Aunque en los últimos años la ha perdido, su relación con él siguen siendo una característica importante en cada propiedad.

Recientemente, se ha informado que fue reconstruida una casa en Hidden Hills, California, que le perteneció y que está justo al lado de la mansión que compartió con Kim Kardashian.

Tras la nueva construcción, la propiedad ha sido nombrada ‘Three Planes’ y según ‘Mansion Global’ será puesta en venta por $16.9 millones de dólares a finales de mes.

West había comprado esta propiedad en 2021, con la intención de seguir junto a Kardashian y a sus hijos tras la separación. Incluso se llegó a decir que se encargaría de hacer una gran reforma en el sitio, pero no se concretó como muchos otros proyectos que ha tenido.

En 2024, West vendió la propiedad a una empresa desarrolladora llamada H2 Development. La vendió por $4.25 millones de dólares, una cifra menor a los $4.5 millones de dólares que pagó originalmente.

H2 Development se encargó de demoler la casa de una planta que existía y desarrolló un nuevo proyecto. La nueva casa tiene una extensión de 11,000 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Ahora la casa destaca por su estilo rancho, su fachada incluye paneles de madera verticales y cubierta con un techo de pizarra inclinado.

En el interior resalta sus pisos de roble blanco, paredes de arenisca, paneles de madera, armarios en color claro, grandes ventanas, tragaluces y otros detalles sumamente atractivo que estuvieron a cargo del diseñador Jae Omar, director de Jae Omar Design.

Al exterior hay áreas verdes con los espacios necesarios para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

