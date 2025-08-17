Chicago: pronóstico del tiempo para este domingo 17 de agosto

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por eso mismo, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 17 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25 durante el día y del 55 durante la noche. Luego, se esperan nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:01 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:48 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será de 88 grados Fahrenheit (31ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 75 (24 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 80% por la mañana, 88% por la tarde y 80% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima