Drake Bell solicita el divorcio a Janet Von Schmeling y revela romance con una mexicana

Luego de que su esposa Janet Von Schmeling solicitara el divorcio en Los Ángeles, ahora fue Drake Bell quien presentó su propia petición, esta vez en el condado de Seminole, en Florida.

Janet, de 31 años, fue la primera en comenzar el proceso en abril de 2023, alegando “diferencias irreconciliables” y marcando como fecha oficial de separación septiembre de 2022. En su momento, ella pidió la custodia legal y física de su hijo Wyatt, de 4 años, además de manutención y derechos de visita para el cantante y actor.

El representante de Drake, Juan José Rovirosa, aseguró que ambos quieren cerrar este proceso con respeto, pensando en el bienestar de su hijo.

“Su prioridad sigue siendo la seguridad y el bienestar de su hijo, y lo hacen desde el amor y el respeto, cerrando así un hermoso capítulo de sus vidas que ahora evoluciona hacia una forma diferente de amor“, dijo a Entertainment Weekly.

La historia entre Drake y Janet comenzó en 2013, luego en 2018 se casaron, manteniendo su matrimonio en secreto hasta que él lo confesó en 2021.

Después de separarse, Janet se mudó a Florida con Wyatt, donde ahora espera otro bebé con su nueva pareja, Jim Pérez.

En medio de este proceso, recientemente, Drake, de 39 años, reveló que tiene una nueva relación con una mujer mexicana.

“Yo tengo una novia muy bonita y muy sexy, y es mexicana. Ella es fantástica, talentosa y hermosa“, dijo el cantante en una entrevista con la prensa de México.

Aunque no reveló su nombre, el protagonista de ‘Drake & Josh’ confesó que es productora musical y trabaja grabando discos en un estudio.

“Sí, ella es productora, ella graba discos en un estudio. Es grandioso“, aseveró.

Además, Drake Bell anunció que está trabajando en una nueva película en México, tras varios años alejado de la pantalla.

“Voy a grabar aquí en México, entonces estoy emocionado, porque ha pasado mucho tiempo desde que he estado frente a las cámaras, en películas o series“, compartió Bell, visiblemente emocionado por este nuevo proyecto.

