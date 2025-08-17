El príncipe William y Kate Middleton planean una mudanza

Una fuente cercana al príncipe Wiiliam y a Kate Middleton asegura que la pareja ha decidido dejar la residencia que ha sido su hogar durante los últimos tres años. La decisión la toman después de haberse enfrentado al cáncer de la princesa de Gales.

Según ‘Page Six’, se mudarán a la nueva residencia a finales de este año junto a sus hijos: George, de 12 años; la princesa Charlotte, de 10 años; el príncipe Louis, de 7 años.

Desde el 2022, el príncipe William y Middleton viven en Adelaide Cottage, cerca del Castillo de Windsor en Berkshire, Inglaterra, y se trasladarán a Forest Lodge en Windsor Great Park. ‘The Sun’ asegura que ambas residencias no están muy lejos.

Forest Lodge está valorada en $21 millones de dólares e incluye una casa principal de ocho dormitorios y muchos otros lujos dignos de la realeza.

La fuente consulta por ‘The Sun’ habló sobre la decisión, la cual está relacionada a que en “los últimos años que han vivido en Adelaide Cottage han pasado por momentos realmente difíciles”. Es por eso que “mudarse les da la oportunidad de un nuevo comienzo y un nuevo capítulo; una oportunidad de dejar atrás algunos de los recuerdos más infelices”.

Hay que recordar que Middleton anunció en marzo del 2024 que había sido diagnosticada con cáncer. Dicha noticia llegó muchas semanas después en las que surgieron rumores de todo tipo porque ella paralizó toda su agenda como princesa y el heredero al trono de Reino Unido comenzó a asistir solo a eventos oficiales.

Durante todo el 2024, la princesa se tomó el tiempo para recibir tratamiento y descansar en privado. En enero de este año, visitó el hospital donde recibió el tratamiento y anunció que su cáncer estaba en remisión.

