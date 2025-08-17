El tiempo de hoy en Nueva York para este domingo 17 de agosto

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir por las calles de Nueva York este domingo? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 91 grados Fahrenheit (33ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 55% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 51% en el transcurso del día y del 51% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:08 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:52 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros. Las temperaturas variarán entre los 66 y los 72 grados Fahrenheit (19 y 22ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 7% por la tarde y 5% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.