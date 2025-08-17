Henry Cejudo pronostica que las Artes Marciales Mixtas serán el deporte más grande del mundo en una década

Las Artes Marciales Mixtas han sido una disciplina milenaria que ha evolucionado con los años. La estrella de UFC, Henry Cejudo, aseguró que en cuestión de una década se convertirá en el deporte más grande del mundo.

Cejudo lanzó su pronóstico durante una participación en el programa ‘Babcock’ de la cadena TMZ Sports, que se transmite de lunes a viernes en FS1. Ahí, fue cuestionado por el reciente acuerdo de UFC con Paramount + por $7.7 billones de dólares por concepto de derechos.

El luchador expresó que nunca llegó a imaginar que las MMA pudieran alcanzar tal nivel de exposición mediática y generación de riqueza. Aunque, basándose en el actual contexto, aseguró que no habrá deporte más seguido que ese en unos años.

“Creo que UFC, el deporte de las artes marciales mixtas, se convertirá en el deporte más grande del mundo en los próximos 10 años, tal vez incluso 15 años”, dijo. “¿Más grande que el fútbol americano y el fútbol?”, preguntaron y reconfirmó con un sólido “sí.”

UFC acaba de cerrar un acuerdo histórico con Paramount que redefine por completo cómo se verá este deporte. Paramount adquirió los derechos exclusivos de transmisión de UFC en Estados Unidos por $7.700 millones de dólares.

El contrato dura siete años e incluye: 13 eventos numerados (los más importantes, con peleas por títulos) y 30 “Fight Nights” al año. Todo estará disponible en Paramount+ (streaming) y algunos eventos también se emitirán en CBS (televisión abierta).

Con este acuerdo, se elimina el modelo tradicional de pago por evento (PPV). Antes, los fans pagaban hasta $80 dólares por cada cartelera estelar. Ahora, todo estará incluido en la suscripción mensual de Paramount+

Por su parte, Cejudo sigue activo en UFC, pero no ha peleado desde febrero tras sufrir una lesión ocular grave en su pelea contra Song Yadong.



