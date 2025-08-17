Maripily Rivera bailó y cantó en show de Bad Bunny en Puerto Rico

Maripily Rivera disfrutó la noche del viernes del concierto que Bad Bunny dio en el Coliseo de Puerto Rico como parte de su residencia en la isla del encanto a propósito de su álbum ‘Debí tirar más fotos’.

La ganadora de La Casa de los Famosos 4 lució un vestido rojo con el que presumió su figura y bailó varios de los temas exitosos que ha tenido el Conejo Malo en su carrera artística.

En redes sociales circularon algunos videos del “huracán boricua” disfrutando en la famosa casa que han instalado en el coliseo y en donde se han reunido durante las presentaciones varias celebridades y por supuesto que no podía faltar Maripily, quien es una figura conocida de la isla del encanto.

Yo estoy privado con los videos de Maripily cantando en la residencia de Bad Bunny JAKSKAKA 😭 no puedo odiarla perdón pic.twitter.com/rnQQYACz4v — nacho con O (@NachoConO) August 16, 2025

En su cuenta en Instagram, la también empresaria habló de esta experiencia con un corto mensaje. “Desde la casita de Bad Bunny en su concierto espectacular desde mi Puerto Rico 🇵🇷 bello disfrutando junto a mi adorable hijo Joe Joe esta experiencia. Sinceramente Puerto Rico está cabrón”.

Maripily Rivera también dijo en otra publicación: “Contigo, mi hijo Joe Joe disfruto de estos ratitos así de especiales”.

La residencia de Bad Bunny ha sido el evento cultural del año en la isla, debido a que ha destacado las raíces de su país y además ha contagiado a la gente con la música de este álbum en el que le canta a la nostalgia, a su gente y también los problemas que han enfrentado.

Debido a que ha exaltado el gentilicio boricua, figuras del entretenimiento y de distintos ámbitos se han identificado con su trabajo y como muestra está que algunos han asistido a sus presentaciones en el coliseo.

