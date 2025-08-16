¿Qué cuenta Maripily Rivera en su libro Con la fuerza de un huracán?

Maripily Rivera, actriz puertorriqueña, está muy emocionada por el lanzamiento de su libro Con la fuerza de un huracán, una oportunidad para que su público conozca más de su vida, los momentos de triunfo y también las dificultades que ha tenido que enfrentar.

La empresaria dio una entrevista a Lo sé todo TV en la que habló del contenido de esta publicación y cómo tomó la decisión de hacer realidad este proyecto.

“Ese público encantador tuvo la oportunidad de conocerme por medio de un reality show, cuando conviví, pero todavía faltaba la otra parte de Maripily, de ese huracán que tenía ese libro ya escrito, pero las arrancó porque fueron situaciones muy fuertes de su niñez, de su divorcio, el crecimiento de mi hijo, el fallecimiento de mi madre, que en paz descanse”, comentó.

La autobiografía de la boricua fue la oportunidad para que Maripily se mostrara como una mujer fuerte, que además se describe como alguien perfectamente imperfecto.

En la conversación, reconoció que sí le hicieron daño en varias ocasiones, pero ha aprendido a perdonar.

“A mí me han dicho de lo peor, me han hecho bullying, he enfrentado calumnias grandes, la gente lo pudo ver”, aseguró.

El huracán boricua también habló de su situación sentimental: “Yo estoy soltera porque quiero, si tengo mis pretendientes, pero el hombre no ha llegado”.

Al final bromeó con que está sola, pero siempre muy bien acompañada.

Maripily Rivera atraviesa por un buen momento de su carrera, pues sigue capitalizando el éxito que logró con La Casa de los Famosos, ya que no solo lanzó este libro, sino que también regresa al teatro con su obra, en la que estará acompañada de otros famosos como Caramelo y Manelyk González.

