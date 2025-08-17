Más picante que el chile, el segmento con el que Chiky Bombom se roba el show

La evolución de Chiky Bombom en la televisión es algo más que evidente y como muestra está que participa en dos de los programas más importantes de Telemundo: Hoy Día y el show En Casa con Telemundo.

En ambos, la dominicana se caracteriza por su chispa, las ocurrencias y sobre todo el carisma. Una combinación que ha hecho que conecte con el público.

Sin embargo, hay un segmento que es muy llamativo para la audiencia, debido a la creatividad y fuerza que le imprimen: “Más picante que el chile”.

En cada intro de la sección, Chiky Bombom y un bailarín recrean diferentes escenas con las que sorprenden al público para luego presentar contenido ardiente de los famosos en las redes sociales.

La producción del show ha apostado a ambientes simulados de escenas árabes, otras dedicadas al mar, la selva y más recientemente a las carreras de autos.

En cada uno de los momentos, la creadora de contenido hace reír a muchos, bien sea por los pasos de baile que hace o las frases que dice. La diversión es tan evidente que en ocasiones hasta sus mismos compañeros del programa no aguantan la risa por las cosas que hace.

¿Y qué dicen en las redes de Chiky Bombom?

La mayoría de los comentarios son para aplaudir su osadía, ya que la ven como una figura fresca que entretiene a los espectadores.

Algunos mensajes que se han leído y van con esta línea son: “Lo que necesitamos en televisión, algo nuevo y lo está dando todo”, “O sea ya no más, esto es demasiado y me encanta porque se ve que ella está vibrando y el bailarín ya la conoce que sabe como caerle atrás. Excelente ambiente laboral”.

Otros han dicho: “Amiga Chiky, lo tuyo es grandioso. Estás rompiendo metas y récords incluso en audiencias, y eso hay que decirlo, gritarlo y aplaudirlo de pie. En estos tiempos, solo tú has logrado algo así… ¡Felicidades, campeona!”.

