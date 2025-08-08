Chiky Bombom y Dayanara Torres suben la temperatura en el show En Casa con Telemundo

Chiky Bombom se ha convertido en una figura divertida en la industria del entretenimiento hispano gracias a su trabajo en redes sociales y en programas como Hoy Día y En Casa con Telemundo, en donde saca risas a muchos televidentes por las ocurrencias que tiene.

En esta oportunidad, la presentadora de televisión, protagonizó un sensual baile junto a la puertorriqueña Dayanara Torres, quien fue invitada al show de entretenimiento.

Todo ocurrió en la sección ‘Más picante que el chile’, que presenta la creadora de contenido y que consiste en mostrar fotos seductoras de algunos famosos. Cada vez que llega este segmento, Chiky Bombom hace una entrada divertida, que en la mayoría de las ocasiones consta de un baile.

En esta oportunidad, estuvo acompañada por la Miss Universo 1993, quien hizo conexión con la conductora y ambas protagonizaron un momento que ha sido muy comentado en las redes sociales.

“Desde Puerto Rico, la tierra del encanto, la tierra que está de moda, Dayanara Torres en Más picante que el chile”, dijo Chiky Bombom.

Este momento ha generado varias opiniones en la cuenta en Instagram del programa. Algunos de los mensajes que se han leído son: “La Chiky le ha dado el toque que le faltaba a los programas de habla hispana. Está dando creatividad, sabor, diversidad, diversión, entre otros. Ya la televisión calculada, pragmática y ensayada pasó de moda, a la gente le encanta lo espontáneo fresco y diferente”.

Otros escribieron: “Me encanta, lo dieron todo y más”, “Lo vi dos veces, me encanta su acento”, “Me fascina, bendiciones”, “Chiky y Dayanara junto al bailarín le dieron el toque sensual”, “¡Clase, elegancia, carisma y talento! La icónica Dayanara Torres”.

