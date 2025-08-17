Messi firmó otro poema de zurda y el Inter Miami domó al Galaxy 3-1

Inter Miami y Los Angeles Galaxy se vieron las caras la noche del sábado por la jornada 27 de la fase regular de la MLS. En el Chase Stadium se jugaba un partido distinto hasta que Lionel Messi salió del banquillo y regaló la victoria con un gol y una asistencia.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Messi fue suplente, pero Inter Miami impuso condiciones desde los primeros minutos con varias ocasiones claras. Al 4’ Luis Suárez bajó de pecho un pase de Jordi Alba en el área y falló su remate de cara al arco.

Seis minutos más tarde el uruguayo volvió a aparecer con una ocasión manchó más clara. Un centro de Fafá Picault terminó en remate de zurda por parte de Suárez, pero el poste evitó el tanto.

Al minuto 30 el Inter Miami abrió el marcador. Suárez rompió líneas con una diagonal y como en sus viejos tiempos en el FC Barcelona, metió un taco de espaldas que fue rematado en el área chica por el venezolano Telasco Segovia.

No obstante, el gol fue revisado y anulado por el VAR por un milimétrico offside en el inicio de la acción. A los 42 minutos, una combinación por derecha entre Sergio Busquets y Jordi Alba, que apareció como delantero, dio el 1-0 parcial a los de Miami.

Al 59’, Joseph Paintsil se inventó un golazo desde la banda izquierda driblando a dos rivales e internándose en el área para definir casi sin ángulo y rastrero entre las piernas del veterano Óscar Ustari.

Ya con Messi en campo, tras su ingreso al minuto 46 en sustitución de Segovia, Inter Miami fue a por la victoria. Al minuto 83, Messi anotó su acostumbrado gol de marca registrada. En la medular del campo, regateó a dos rivales desde la derecha hacia al centro y pateó raso al poste del portero.

No sería la única delicatessen del argentino, pues al 89’ una conexión entre De Paul, Messi con un taco, asistió a Suárez para que el uruguayo sentenciara con el 3-1.

Con la victoria, Inter Miami llegó a los 45 puntos y se estableció la cuarta posición, aun con un par de partidos pendientes, a seis de la punta de la Conferencia Este.



Sigue leyendo:

· “El hombre que cambió mi vida”: guardaespaldas de Messi emocionó con mensaje de cumpleaños

· El grito de gol de Messi en la cara del rival sacude al Atlas: “Me sorprendió”, dijo su entrenador

· Guardaespaldas de Messi empujó a jugador de Atlas tras tenso final en la Leagues Cup