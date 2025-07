El grito de gol de Messi en la cara del rival sacude al Atlas: “Me sorprendió”, dijo su entrenador

La jornada 1 de la Leagues Cup en el Chase Stadium dejó polémica. El dramático triunfo del Inter Miami 2-1 ante el Atlas, regaló la controversial postal de Messi gritándole el tanto del triunfo a un futbolista del conjunto mexicano. Ya en rueda de prensa, el entrenador Gonzalo Pineda opinó al respecto.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Pineda, lejos de criticar a Messi, le lanzó elogios e incluso justificó su comportamiento y actitud dentro de la cancha asegurando que eran gestos propios de un jugador dentro de la cancha producto de las emociones.

“Lo de los roces me parece algo normal del fútbol, los que hemos tenido la fortuna de jugar en estos niveles sabemos lo que se siente ganar y lo que se siente perder. Y ambos lados están eufóricos”, dijo.

“Somos de carne y hueso, no somos robots y sí me sorprendió un poco la alegría de Messi, por ganar este partido. Él que ha ganado tantas cosas, me sorprendió su festejo tan efusivo, cuando normalmente es muy mesurado y que admiramos ese lado. Es muy cerebral su juego y me sorprendió un poco su reacción, pero son cosas del fútbol”, añadió.

El grito de gol de Messi en la cara de un jugador de Atlas

El partido de Inter Miami fue disputado y sufrido. Los dirigidos por Javier Mascherano lo comenzaron ganando gracias a una asistencia de Messi a Telasco Segovia. Sin embargo, Atlas lo empató a 10 minutos del final.

Cuando la paridad parecía el resultado más lógico, al 90+6 apareció nuevamente ‘La Pulga’ y sirvió un pase a Marcelo Weigandt para que la empujase y destrabara el encuentro.

La acción añadió suspenso a un duelo ya de por sí dramático. El VAR intervino para revisar un posible fuera de juego. Finalmente, terminó concediendo el tanto y en ese momento fue cuando Messi festejó la anotación gritándole a la cara a Matías Cóccaro, que no reaccionó.

Conato de bronca con el guardaespaldas de Messi como protagonista

Esta eufórica celebración de Messi en la cara de Cóccaro generó roces entres los jugadores. Nada más sonar el silbatazo final, muchos fueron a encarar a ‘La Pulga’ para reclamarle su comportamiento.

En medio de la secuencia apareció Yassine Cheuko, apartando a futbolistas del Atlas. La imagen que se hizo más viral fue la de Cheuko empujando a Jorge San Martín, jugador juvenil del Atlas que intentaba alegar con Messi. Incluso, Gustavo Ferraréis se acercó para conversar con el argentino y el guardaespaldas lo impedía.

ليو يحاول تهدئة لاعب الخصم



هذه المباراة برعاية @TheKusamarian pic.twitter.com/EexLsuNUoL — Messi World (@M10GOAT) July 31, 2025

La imagen de Cheuko corrió como la espuma en redes sociales y generó cientos de críticas. No solo por su actitud, sino por estar presente en una zona donde, según el reglamento de la FIFA, solo pueden estar jugadores, cuerpo técnico, árbitros y personas con acreditación.



Sigue leyendo:

· Guardaespaldas de Messi empujó a jugador de Atlas tras tenso final en la Leagues Cup

· NYCFC sufre goleada ante Puebla en arranque de la Leagues Cup 2025

· Jorge Mas critica la sanción a Messi por el All-Star Game: “Un castigo injusto e insensato”