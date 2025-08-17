No los guardes mal: descubre dónde deben ir tus condimentos para que duren más tiempo

Una manera de preservar la calidad, la frescura y el sabor de los alimentos es almacenarlos y guardarlos de manera adecuada. Hay diferentes métodos para garantizar el correcto resguardo de los alimentos, en el caso de los condimentos te mostramos cuáles se conservan mejor en la despensa y cuáles en el refrigerador.

Aunque el refrigerador es una forma segura de detener el proceso de descomposición de los alimentos, no todos se conservan mejor por este medio, ya que muchos condimentos por contener sal o ácidos se puede mantener siempre que estén bien tapados en la despensa

¿Cuál es el lugar correcto para guardar los condimentos?

Una de las reglas básicas para almacenar los alimentos es la frecuencia de uso, por lo que, si no usas algo a menudo, preferiblemente debe ir en el refrigerador para que dure más tiempo. Esta recomendación también aplica para cuando no estamos seguros.

La humedad es el factor clave que puede estropear los condimentos porque contribuye a la proliferación de bacterias, y el nivel de pH afecta su crecimiento. Los expertos de NYT Cooking y el columnista gastronómico Eric Kim, citados por Today, explicaron cuáles son claves para almacenar condimentos.

En la despensa

Miel

La miel puede durar mucho tiempo, por ser un antimocrobiano natural. Crédito: Shutterstock

Cuando se guarda bien tapada la miel puede durar años, este alimento tiene propiedades antibacterianas por lo que es muy difícil que se dañe. La despensa es el lugar ideal para preservar la calidad, el sabor y la textura. Llevar al refrigerador hará que se endurezca.

Aceite de oliva

El aceite de oliva se degrada cuando se expone al calor, el oxígeno y la luz. Crédito: Jill Wellington | Pixabay

El aceite de oliva se debe guardar en un lugar fresco, oscuro y donde no reciba luz directamente debido a que esta exposición descompone las partículas del aceite y le quita su sabor. Un dato importante es que el aceite de oliva debe estar envasado en recipientes oscuros, así que el refrigerador no es una opción.

Importante recordar que otros aceites a base de semillas, como el de sésamo, sí se pueden guardar en el refrigerador para evitar que se pongan rancios.

En el refrigerador

Mayonesa

La mayonesa mientras esté sellada puede permanecer en la despensa, pero una vez destapada se debe guardar en el refrigerador, ya que queda expuesto a factores externos que pueden acelerar la humedad y la proliferación de bacterias. Además, la temperatura ambiente o en temporadas de calor pueden afectar la composición al separarse el aceite y la yema de huevo.

Salsa de soja

La salsa de soja por sus altos niveles de sodio, la salsa de soja se conserva durante mucho tiempo fuera del refrigerador. Sin embargo, una vez abierta, si no es un ingrediente de alta rotación, es preferible guardarlo en el refrigerador.

Mantequilla de maní

La mantequilla de maní se debe guardar en el refrigerador cuando tiene más de tres meses de estar destapada. Crédito: Shutterstock

La mantequilla de maní se conserva bien en la despensa hasta por tres meses una vez abierta. Más de este tiempo se recomienda llevarlo al refrigerador, según la Junta Nacional del Cacahuete. Si bien mantenerla refrigerada cambia a una textura más firme, siempre está la opción de sacarla antes para usarla a “temperatura ambiente”.

Mostaza, kétchup y salsa picante

Las salsas se conservan mejor en el refrigerador, sobre todo cuando no se usan frecuentemente podemos perder la noción del tiempo y dejarlas mucho tiempo en la despensa, lo que puede afectar el sabor, aunque no represente un riesgo para la salud.

Jarabe de arce

El jarabe de arce genuino está hecho puramente de savia de arce hervida. Crédito: Shutterstock

Un consejo para garantizar que el jarabe de arce esté en su punto y no se endurezca es llevarlo al refrigerador, ya que este producto se hace con savia de agua de arce reducida y el frío moderado garantizan la textura.

Sigue leyendo:

–No más comida caliente al refrigerado: Protege tu salud y tu electrodoméstico

-Sin que se eche a perder: Así logra una experta que tu meal prep dure todo el mes

–Ni muy aguados ni poco hechos: Cómo el momento justo en la cocción salva tus alimentos