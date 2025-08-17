Plátanos y dátiles: dulzura natural que nutre y mantiene el azúcar bajo control

Los plátanos y los dátiles son opciones saludables por su excelente combinación de nutrientes, su capacidad para proporcionar energía y un dulzor que tiene un menor impacto en los niveles de azúcar en sangre.

Ambas frutas no solo tienen un alto perfil nutricional, sino que su dulzor natural las convierte en ingredientes ideales para sustituir el azúcar en recetas saludables. También son excelentes como snacks, ya que aportan energía y fibra.

Aunque ambos son dulces y ricos en potasio, los dátiles se distinguen por tener un poco más de fibra que los plátanos, y estos últimos (los plátanos) tienen un menor impacto en los niveles de azúcar en sangre, según Very Well Health.

Plátanos

Los plátanos tiene una textura suave y son fáciles de digerir. Crédito: Shutterstock

Los plátanos son una de las frutas más versátiles y saludables, ricos en antioxidantes, vitaminas C, del grupo B y hierro. Son de fácil digestión gracias al almidón resistente que se encuentra en los plátanos verdes. Además, su aporte de antioxidantes ayuda a combatir los efectos de los radicales libres y la inflamación, mientras que sus nutrientes contribuyen a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Un plátano de tamaño mediano es una fuente de nutrientes esenciales. Contiene 18 gramos de azúcar natural que se absorbe lentamente, evitando así picos de glucosa en la sangre. Además, aporta 375 mg de potasio, fundamental para la salud cardiovascular.

Una característica clave de los plátanos es que su nivel de maduración influye directamente en su composición. Cuanto más maduro, más dulce es. Por el contrario, cuando está ligeramente verde, su aporte de azúcar es menor y contiene más almidón resistente. Este tipo de almidón actúa como una fibra prebiótica que nutre las bacterias beneficiosas del intestino y ayuda a ralentizar la absorción de azúcar, lo que lo convierte en un aliado ideal para la salud digestiva y el control de la glucosa.

Dátiles

Los dátiles son frutas ricas en fibra y bajas en azúcares. Crédito: Shutterstock

Los dátiles tienen un alto valor nutricional, ya que son ricos en antioxidantes, minerales como el magnesio, vitaminas del grupo B y fibra. Esta combinación los convierte en un alimento que promueve la digestión, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, fortalece el sistema inmunitario y contribuye a la salud cardiovascular.

Una porción de 4 a 5 dátiles es una excelente fuente de energía, ya que aporta entre 20 y 25 gramos de azúcares naturales y 375 mg de potasio.

Aunque son dulces, su índice glucémico es más bajo que el de las bebidas azucaradas y los alimentos procesados. Esto significa que su impacto en el torrente sanguíneo es mucho más lento y gradual. De esta forma, evitas picos de azúcar y disfrutas de un dulce que también nutre tu cuerpo. Los dátiles son perfectos para satisfacer el antojo de dulce de forma saludable.

Ambas frutas, los dátiles y los plátanos, son ricas en potasio, un mineral clave para el funcionamiento de los músculos y la regulación de la presión arterial.

