¿Por qué la tarjeta única autografiada por Kobe Bryant y Michael Jordan apunta a récord mundial?

Fans de la NBA y coleccionistas podrían presenciar un hecho histórico este mes de agosto. Una tarjeta de baloncesto única firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant podría romper el récord mundial de venta al ser subastada por más de $6 millones de dólares.

Se trata de una tarjeta parte de la serie Upper Deck Dual NBA Logo Autographs, numerada 1/1, lo que significa que es única. El artículo incluye las firmas de ambos jugadores, imágenes impactantes y parches con el logo de la NBA. Fue lanzada entre 2004 y 2009, pero esta es la única que reúne a Jordan y Bryant.

La firma de Kobe está junto a un parche azul, blanco y rojo, mientras que el de Michael es dorado y blanco. La tarjeta está disponible en el reconocido sitio de subastas de Heritage Auctions.

Su precio inicial es de poco más de $5 millones de dólares. Aunque se espera que sea vendida en al menos $6.1 millones de dólares durante el evento Summer Platinum, entre el 23 y 24 de agosto. De lograrlo, dejaría atrás el récord de $3.1 millones pagados por una tarjeta de Luka Dončić en 2022.

Tarjeta de Kobe Bryant y Michael Jordan en subasta. Foto: Heritage Auctions.

¿Por qué puede romper récord mundial de venta?

De acuerdo con el director de subastas deportivas de Heritage, Chris Ivy, “la tarjeta Dual Logoman ofrecida en esta subasta es el único ejemplar creado que incluye solo a Michael Jordan y Kobe Bryant”.

De modo que, esto la “convierte en el ejemplar más codiciado de la increíble serie Logoman de Upper Deck, y por a la trágica muerte de Kobe Bryant en 2020, siempre será el único”, explicó en un comunicado.

En declaraciones a TMZ Sports, Ivy explicó que el consignador de la tarjeta recibió muchas ofertas de siete cifras para venderla en privado, por lo que está “confiado en que podría, y muy probablemente lo hará, establecer un nuevo récord mundial cuando se coloque la oferta final en la subasta”.



