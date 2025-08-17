Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del domingo, 17 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos cada día que otorgan a los jugadores la posibilidad de ganar premios de millones de dólares. Si quieres participar en sus sorteos o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Conoce aquí la combinación ganadora de hoy domingo, 17 de agosto de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar ideal. Abajo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del domingo 17 de agosto

Los números ganadores son: 78 39 53

SÚPER KINO TV | Números ganadores del domingo 17 de agosto

Los números ganadores son: 18 74 54 67 70 09 62 14 35 45 46 59 03 37 43 41 79 65 58 27

LOTTO POOL | Números ganadores del domingo 17 de agosto

Los números ganadores son: 01 04 06 07 13

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del domingo 17 de agosto

Los números ganadores son: 03 43 06

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, tendrás que adquirir un ticket en uno de los sitios de venta autorizados. Tu boleto cuenta con una serie de números que debes decidir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes hacer la cantidad de jugadas que quieras.

Una vez que hayas seleccionado tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar cuidadosamente. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para tener premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar todos los días en distintos horarios. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, pues da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es tuyo.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!

El Loto Pool consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan acertado cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se realiza a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para finalizar, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

