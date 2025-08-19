Cuatro conclusiones de la reunión que Trump mantuvo con Zelensky y varios líderes europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este lunes en la Casa Blanca con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con varios líderes europeos para conversar sobre las perspectivas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

La agenda de discusión se centró en los resultados que surgieron del encuentro que mantuvo Trump en Alaska el viernes pasado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante el cual -según dijo entonces el mandatario estadounidense- no se logró un acuerdo para un alto el fuego, pero se hicieron avances.

Entre los líderes europeos que acudieron a la Casa Banca se encuentraban el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Frederich Merz; la primera ministra de Italia, Georgia Meloni; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El encuentro se realizó en distintas etapas. Trump se reunió primero con Zelensky y con la delegación ucraniana y, luego, ampliaron el encuentro para incluir a los líderes europeos.

Más tarde, Trump mantuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin.

Estas son algunas de las conclusiones de la reunión multilateral de este lunes en la Casa Blanca.

EPA: Trump con los líderes europeos durante las conversaciones de este lunes.

1. Trump prepara una reunión entre Putin y Zelensky

Trump dijo este lunes que durante su conversación telefónica con Putin se discutió la posibilidad de que se celebre una reunión entre el mandatario ruso y Zelensky.

“Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky”, escribió Trump en un mensaje en Truth Social.

“Después de esa reunión, tendremos un Trilat, en el que participarían los dos presidentes y yo”, aseguró.

El Kremlin confirmó después que se había producido la llamada, que el asesor de Putin, Yuri Ushakov, describió como “franca” y “bastante constructiva”.

El punto más importante del comunicado del Kremlin es que, según Ushakov, Putin y Trump discutieron “la idea de explorar la posibilidad de elevar el nivel de los representantes de Moscú y Kiev en las conversaciones”.

Este año, Rusia y Ucrania han celebrado tres rondas de negociaciones en Estambul, en las que no participaron ni Putin ni Zelensky, y en las que solo lograron resolver algunos asuntos humanitarios, como el intercambio de prisioneros.

En una rueda de prensa al final de la jornada, Zelensky dijo estar “preparado para una reunión bilateral con Putin”.

Reuters: Trump con los líderes europeos en la Casa Blanca.

2. Trump cambia de postura sobre un alto el fuego

Trump también aseguró este lunes que su país trabajará con todos los involucrados para asegurar que haya una paz duradera en caso de que se logre un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Vamos a trabajar con Ucrania, vamos a trabajar con todo el mundo” para asegurar que la paz sea “de muy larga duración”, dijo el mandatario estadounidense en una breve comparecencia junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, antes de que ambos entraran a la reunión privada previa al encuentro con el resto de líderes europeos.

Trump no ha revelado públicamente detalles de lo conversado con Putin el pasado viernes en su reunión en Alaska, pero algunos cambios en su posición política tras ese encuentro encendieron las alarmas en Kyiv y entre sus socios europeos.

Trump, por ejemplo, había dicho que estaría muy decepcionado si el encuentro de Alaska no terminaba con un acuerdo de cese al fuego -que era un objetivo compartido por Kyiv y por los aliados de la OTAN- e incluso había amenazado con sanciones a Moscú si no accedía.

Sin embargo, Trump no volvió a hablar ni de alto el fuego ni de sanciones tras el encuentro con Putin.

Más aún, Trump dijo este lunes que un cese al fuego no es necesario, abandonando así una posición compartida por Ucrania y por los países de la OTAN.

“Estratégicamente, un cese al fuego podría ser desventajoso para una de las partes”, señaló el mandatario.

Con su cambio de postura, colocó a Washington más cerca de Moscú.

“Eso es música para los oídos de Vladimir Putin. El líder ruso ha insistido durante mucho tiempo en que solo un acuerdo de paz integral, según los términos de Moscú, debe ser lo primero, seguido de un alto el fuego”, señala Liza Fokht, periodista del Servicio Ruso de la BBC.

Durante el inicio de la reunión ampliada en la Casa Blanca, varios líderes europeos mencionaron este lunes la importancia de un cese al fuego, incluyendo a Merz y Macron.

Sin embargo, no está claro que vayan a convencer a Trump, quien se atribuyó el haber detenido seis conflictos recientes sin que mediara un cese al fuego previo.

Getty Images:

3. Garantías de seguridad para Ucrania… y para Europa

Las grandes implicaciones de esta cumbre entre Zelensky y Trump movilizaron a numerosos mandatarios europeos que decidieron a última hora viajar a Washington para participar también en las conversaciones.

“Puede que los líderes europeos se hayan apresurado a Washington aparentemente para proteger al presidente Zelensky y evitar que se repita el altercado de febrero en el Despacho Oval”, señaló el correponsal diplomático de la BBC James Landale.

“Pero su verdadero objetivo es impedir que el presidente estadounidense amenace la seguridad europea a largo plazo tras su abrupto cambio de rumbo sobre la mejor manera de poner fin a la guerra en Ucrania”.

Citando a funcionarios del viejo continente, el corresponsal de la BBC explicó que el objetivo de los líderes europeos era cambiar la perspectiva de la Casa Blanca sobre dos cuestiones: la idea de que la paz se puede lograr simplemente con que Ucrania ceda el Donbás a Rusia; y la creencia de que lo que está en juego es solamente el futuro de Ucrania y no el de toda Europa.

Trump señaló este lunes, antes de entrar a la reunión privada con Zelensky, que Estados Unidos daría “muy buena protección, muy buena seguridad” a Ucrania, en caso de que haya un acuerdo de paz.

Presionado por la prensa al respecto, Trump hizo varias referencias a las garantías de seguridad para Kyiv.

Afirmó que Europa sería la “primera línea de defensa” para Ucrania, pero prometió también “participar”.

Sin embargo, aún está por determinar qué tipo de garantías otorgará Trump y si estas servirían también al objetivo de garantizar la seguridad de Europa en general, pues la visión en la mayor parte de los países europeos es que la invasión rusa de Ucrania es no solamente una amenaza para Kyiv, sino para todo el continente.

Antes del inicio de la reunión ampliada, Zelensky dijo este lunes que su encuentro con Trump había sido uno de los mejores hasta la fecha y que abordaron varios temas sensibles, incluyendo el de las garantías de seguridad.

¿Qué forma podrían tener estas garantías de seguridad? El fin de semana, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo que EE.UU. y sus aliados europeos podrían ofrecer a Ucrania un compromiso de seguridad colectiva parecido al existente entre miembros de la OTAN.

“Logramos la siguiente concesión: que Estados Unidos pudiera ofrecer una protección similar a la del Artículo 5, que es una de las verdaderas razones por las que Ucrania quiere estar en la OTAN”, afirmó Witkoff, quien participó en la reunión con Putin en Alaska, en una entrevista con CNN.

El funcionario dijo que esa posibilidad era un cambio sustancial y que esta era la primera vez que él había visto al gobierno ruso acceder a algo semejante.

El artículo 5 de la Carta de la OTAN establece un ataque armado contra un miembro de la OTAN será considerado como un ataque contra todos sus miembros.

Esa es una de las razones por las que Ucrania ha intentado convertirse en miembro de la OTAN desde hace años y, al mismo tiempo, es una de las razones por las que Rusia se ha opuesto de forma tajante a esa posibilidad.

Getty Images: Zelensky vistió un traje negro este lunes.

4. Una reunión mucho más cordial que la de febrero

Dada su complicada última visita al Despacho Oval en febrero, el presidente ucraniano se esforzó al máximo este lunes para mostrarse cordial y cautivar a sus anfitriones estadounidenses, incluyendo una lluvia de “gracias” en los primeros minutos de la reunión.

La última vez que estuvo en la Casa Blanca, Zelensky fue reprendido por el vicepresidente J.D. Vance por una aparente falta de gratitud hacia el apoyo estadounidense a Ucrania durante la guerra.

Otro punto de controversia en la reunión de febrero, la vestimenta de Zelensky, también reapareció.

Esta vez, Zelensky vestía un traje oscuro en lugar de su tradicional uniforme militar, y parecía bien preparado, bromeando cuando el mismo periodista que lo había criticado previamente por no llevar traje al Despacho Oval le preguntó sobre su atuendo.

Después de que el periodista le dijera que se veía “fabuloso”, Zelensky replicó que llevaba el “mismo traje” que la última vez, provocando la risa de los periodistas, Trump y otros funcionarios presentes.

“Como podéis ver he cambiado”, añadió.

Zelensky también intentó congraciarse con la familia de Trump durante la reunión, entregándole al presidente estadounidense una carta de la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, para que se la entregara a Melania Trump.

“No es para ti, es para tu esposa”, dijo.

Los líderes europeos también intensificaron sus halagos hacia Trump antes de su reunión multilateral, elogiándolo por su labor para reunirlos en la mesa de negociaciones.

“Quiero agradecerle sinceramente su liderazgo”, declaró el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que, si bien hasta entonces no había indicios de que Rusia quisiera avanzar hacia la paz, “algo había cambiado” gracias a Trump.

A pesar del tono cálido, los europeos intentaron transmitir que ellos también se sienten expuestos a cualquier futura agresión rusa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró con seriedad a sus colegas: “Cuando hablamos de garantías de seguridad, también hablamos de la seguridad del continente europeo”.