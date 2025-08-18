Agente de CBP dispara su arma durante parada migratoria en California

Existen dos versiones sobre una parada de control migratorio en California, pero las dos aciertan en que el agente federal disparó su arma. Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asegura que el conductor intentó atropellar a los agentes, la familia de San Bernardino afirma que los oficiales sin identificación rompieron los vidrios de su camioneta y les dispararon.

El incidente ocurrió el fin de semana a las 9:00 de la mañana (hora local) en el condado de San Bernardino, publicó The Associated Press.

La versión de DHS

En un comunicado de DHS informaron que el conductor de una camioneta fue parado para un control de migración, pero no obedeció la orden de bajar de su vehículo, y arrancó atropellando a dos agentes de la Patrulla Fronteriza que resultaron heridos.

Ante la acción del conductor, uno de los agentes disparó su arma “en defensa propia”. Aseguraron que nadie resultó herido por las balas. Aunque no especificaron qué heridas tuvieron los dos agentes atropellados.

La versión de la familia

Por su parte, la familia que viajaba en la camioneta aseguró a Telemundo que los agentes que los detuvieron ocultaban sus rostros y no se identificaron, a pesar de que ellos le solicitaron ver sus credenciales. Uno miembro de la familia grabó un video en donde se puede ver cuando los agentes se acercan al vehículo exigiendo que bajarán el vidrio y descendieran.

Javier Hernández, director ejecutivo de Coalición Interior para la Justicia de los Inmigrantes habló con la familia, según publicó AP. Viajaban por la zona de Acacia Avenue y Baseline Street de regreso a casa después del trabajo.

Los agentes los interceptaron y los detuvieron. El conductor les preguntó “¿Qué quiere?”, y le pide a sus familiares no se bajen del vehículo.

Disparon tres veces

Uno de los agentes tenía una gorra con las iniciales CBP, y al ver que no hicieron caso comenzaron a romper las ventanas de la camioneta y acto seguido el agente federal abrió fuego contra el vehículo. Tres disparos hizo en total.

En ningún momento se ve que el conductor atropelle a los agentes. Todo quedo grabado en el video que hizo la familia.

El DHS afirmó que los agentes estaban llevando a cabo una operación de control policial dirigida, pero no proporcionó detalles sobre el motivo de su ataque contra el hombre no identificado.

La policía de San Bernardino no lo arrestó

El conductor llamó al Departamento de Policía de San Bernardino e informó que hombres enmascarados lo detuvieron, rompieron la ventana de su auto y le dispararon, indicó la policía en un comunicado. Los oficiales llegaron a su domicilio, pero no fue arrestado, ya que la ley de California prohíbe a las agencias policiales locales colaborar con los funcionarios federales en la aplicación de la ley migratoria.

La acción del Departamento de Policía de San Bernardino fue criticada por DHS por no arrestar al conductor, cuyo identidad no fue revelada por seguridad, reportó Telemundo.

Agentes federales también acudieron al domicilio de la familia sin una orden judicial, y no les permitieron ingresar, mientras que un grupo de vecinos se interpuso en el camino.

