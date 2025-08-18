Bella Thorne genera controversia por proponerle matrimonio a su novio

La actriz estadounidense Bella Thorne causó sorpresa y generó controversia este fin de semana al compartir en su cuenta de Instagram que le pidió matrimonio a su pareja, el productor Mark Emms, pese a que él ya le había propuesto matrimonio el año pasado.

“Hace tres años nos conocimos, al año siguiente él me propuso matrimonio, y ahora, un año después, yo también”, escribió la también modelo de 27 años junto a una serie de videos y fotografías del momento en que se arrodilla ante su prometido.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron una ola de reacciones divididas entre los usuarios. Mientras algunos aplaudieron el gesto por considerarlo romántico e igualitario, otros cuestionaron la intención de Thorne.

“Si ya te lo había propuesto, ¿por qué lo hiciste? Jaja, estoy confundido”, comentó un seguidor. Por otro lado, otra usuaria escribió: “No entiendo por qué todos odian este gesto. Es adorable”.

Ante la controversia, fie a su estilo, Thorne respondió con humor a través de sus historias de Instagram: “¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos! Totalmente divididos. La mitad piensa: ‘No normalicemos la propuesta de matrimonio’; la otra mitad: ‘¡Joder, sí, poder femenino, esto es lo más dulce!’”, aseguró.

Al final, todo parece indicar que Bella Thorne solo quiso tener su propio momento especial para demostrarle a Mark cuánto lo ama. Recordemos que la pareja empezó a salir en febrero de 2023, poco después de que ella rompiera su compromiso con Benjamin Mascolo.

