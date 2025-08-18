window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Bella Thorne genera controversia por proponerle matrimonio a su novio

Bella Thorne decidió darle una sorpresa a su novio, Mark Emms, hincándose para pedirle matrimonio, aun cuando él ya lo había hecho el año pasado

El gesto de Bella Thorne con Mark Emms generó una ola de reacciones.

El gesto de Bella Thorne con Mark Emms generó una ola de reacciones. Crédito: Scott A Garfitt/Invision | AP

Avatar de José Antonio Castañeda

Por  José Antonio Castañeda

La actriz estadounidense Bella Thorne causó sorpresa y generó controversia este fin de semana al compartir en su cuenta de Instagram que le pidió matrimonio a su pareja, el productor Mark Emms, pese a que él ya le había propuesto matrimonio el año pasado.

Hace tres años nos conocimos, al año siguiente él me propuso matrimonio, y ahora, un año después, yo también”, escribió la también modelo de 27 años junto a una serie de videos y fotografías del momento en que se arrodilla ante su prometido.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron una ola de reacciones divididas entre los usuarios. Mientras algunos aplaudieron el gesto por considerarlo romántico e igualitario, otros cuestionaron la intención de Thorne.

“Si ya te lo había propuesto, ¿por qué lo hiciste? Jaja, estoy confundido”, comentó un seguidor. Por otro lado, otra usuaria escribió: “No entiendo por qué todos odian este gesto. Es adorable”.

Ante la controversia, fie a su estilo, Thorne respondió con humor a través de sus historias de Instagram: “¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos! Totalmente divididos. La mitad piensa: ‘No normalicemos la propuesta de matrimonio’; la otra mitad: ‘¡Joder, sí, poder femenino, esto es lo más dulce!’”, aseguró.

Al final, todo parece indicar que Bella Thorne solo quiso tener su propio momento especial para demostrarle a Mark cuánto lo ama. Recordemos que la pareja empezó a salir en febrero de 2023, poco después de que ella rompiera su compromiso con Benjamin Mascolo.

