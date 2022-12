Bella Thorne recordó cuando un director la acusó de coquetear con él cuando ella tenía 10 años

Bella Thorne decidió contar públicamente un impactante momento que vivió como actriz durante su infancia. Durante una entrevista, la estrella reflexionó sobre la sexualización de las niñas en la industria de Hollywood y habló de su propia experiencia.

Bella Thorne criticó a un director que la acusó de coquetear con él a los 10 años durante una audición.

Aunque la actriz no dio el nombre del director, arremetió contra él por haberla acusado de “hacerlo sentir realmente incómodo” cuando ella era una niña.

Durante el podcast High Low con Emily Ratajkowski, Thorne explicó las dificultades que ha enfrentado por esta polémica, ya que se cuestiona constantemente qué fue lo que hizo para que el director se sintiera así.

“Yo, estoy tratando de encontrar fallas en mí misma. Me pregunto ‘¿Qué hiciste, Bella? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste sentir así’”, comentó Bella.

Pero Thorne recordó que ella no fue el problema, ya que solo era una niña, por lo que no hay motivo para pensar que estaba coqueteando cuando sólo tenía 10 años.

“Cuando estás en una sesión con el director, realmente no puedes decir o hacer nada. Haces la escena, saludas y te vas. No hay tiempo para sentarte y hacerlo sentir incómodo”, recriminó la ex estrella Disney.

Ratajkowski mostró empatía con Bella Thorne y le dijo que se perdone por aquella situación ya que “era solo una niña” por lo que espera que el director, sin identificar, “se pudra en el infierno“.

“Si necesitas una historia más jo**da de Hollywood y la pedofilia y la sexualización de los niños, no creo que haya sólo una”, agregó la supermodelo.

