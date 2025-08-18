Lionel Messi encabeza la convocatoria de Argentina para las eliminatorias 

La selección de Argentina comandada por Lionel Scaloni sigue haciendo todo lo necesario para asegurar su clasificación como líder de la Conmebol al Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, por lo que este lunes anunciaron la lista de convocados para la próxima Fecha FIFA correspondientes a las eliminatorias sudamericanas.

Estos dos partidos que protagonizará el cuadro albiceleste serán contra el combinado nacional de Venezuela el cuatro de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires y contra el de Ecuador el nueve de septiembre en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Como era de esperarse, esta convocatoria compuesta por 31 jugadores está encabezada por el astro y jugador del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi, quien se encuentra en un impresionante momento competitivo y espera poder demostrar el poder de los actuales campeones del Mundial de Qatar 2022 para la cita internacional.

Es importante destacar que se realizaron algunas modificaciones en la convocatoria de Lionel Scaloni, dejando por fuera a jugadores como Enzo Fernández, quien viene de ser campeón con el Chelsea en el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA; esto debido a que fue expulsado ante Colombia y recibió una suspensión de dos fechas.

En esta convocatoria también están presentes algunas novedades en este listado como el defensor Julio Soler del Bournemouth de Inglaterra, Claudio Echeverri del Manchester City, Alan Varela de Porto de Portugal y José Manuel López de Palmeiras de Brasil.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/rhuJLP7agX — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 18, 2025

Lista de convocados para la doble Fecha FIFA:

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – AFC Bournemouth

Facundo Medina – Olympique de Marsella

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela – FC Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Manchester City

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Delanteros

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Ángel Correa – Tigres de la UANL

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Nicolás González – Juventus

Lionel Messi – Inter Miami

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel López – Palmeiras

