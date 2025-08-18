Lionel Messi encabeza la convocatoria de Argentina para las eliminatorias
El cuadro albiceleste se enfrentará contra las selecciones de Venezuela y Ecuador en septiembre para asegurar su cupo al Mundial
La selección de Argentina comandada por Lionel Scaloni sigue haciendo todo lo necesario para asegurar su clasificación como líder de la Conmebol al Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, por lo que este lunes anunciaron la lista de convocados para la próxima Fecha FIFA correspondientes a las eliminatorias sudamericanas.
Estos dos partidos que protagonizará el cuadro albiceleste serán contra el combinado nacional de Venezuela el cuatro de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires y contra el de Ecuador el nueve de septiembre en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.
Como era de esperarse, esta convocatoria compuesta por 31 jugadores está encabezada por el astro y jugador del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi, quien se encuentra en un impresionante momento competitivo y espera poder demostrar el poder de los actuales campeones del Mundial de Qatar 2022 para la cita internacional.
Es importante destacar que se realizaron algunas modificaciones en la convocatoria de Lionel Scaloni, dejando por fuera a jugadores como Enzo Fernández, quien viene de ser campeón con el Chelsea en el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA; esto debido a que fue expulsado ante Colombia y recibió una suspensión de dos fechas.
En esta convocatoria también están presentes algunas novedades en este listado como el defensor Julio Soler del Bournemouth de Inglaterra, Claudio Echeverri del Manchester City, Alan Varela de Porto de Portugal y José Manuel López de Palmeiras de Brasil.
Lista de convocados para la doble Fecha FIFA:
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Defensores
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Juan Foyth – Villarreal
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Marcos Acuña – River Plate
- Julio Soler – AFC Bournemouth
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
- Alan Varela – FC Porto
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Nicolás Paz – Como 1907
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Claudio Echeverri – Manchester City
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Valentín Carboni – Genoa
Delanteros
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Ángel Correa – Tigres de la UANL
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Nicolás González – Juventus
- Lionel Messi – Inter Miami
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
