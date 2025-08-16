Pablo Guede deja su cargo como entrenador del Puebla

La situación del Club Puebla dentro del torneo Apertura 2025 de la Liga MX sigue empeorando con cada día que pasa luego de conocerse que el director técnico argentino, Pablo Guede, anunció su renuncia como dirigente de esta plantilla ante los negativos resultados que han alcanzado en los primeros cinco encuentros del campeonato azteca; esto luego de la derrota 0-2 que sufrieron ante el Atlético San Luis que los hunde aún más en la tabla de posiciones.

La información la dio a conocer el estratega durante la conferencia de prensa posterior a esta derrota en la que el equipo quedó sin la posibilidad de sumar tres nuevos puntos para poder escalar un poco en el listado y así aspirar a lograr el pase a la Liguilla.

“Terminó mi etapa en el Puebla. Estoy muy agradecido con este equipo, con la directiva y todos los empleados del club. Me voy con un montón de amigos. Agradezco de corazón a los jugadores, porque ellos dejaron todo hasta el último momento. Esto es fútbol y los resultados no nos acompañaron”, expresó Guede ante los medios de comunicación.

La situación del timonel se había complicado con la goleada 7-0 que recibieron el fin de semana pasado ante los Tigres de la UANL, por lo que ahora están cada vez con menos posibilidades de poder luchar por los puestos de repechaje para la Liguilla al acumular apenas tres puntos en cinco partidos producto de una sola victoria y cuatro derrotas en lo que va de temporada para ubicarse en la casilla 16.

El estratega de clubex como Argentinos Juniors, Málaga y Colo Colo, llegó al Puebla en diciembre del 2024 con el objetivo de llevar al club a una nueva faceta en su historia durante el torneo Clausura 2025 de la Liga MX; lo negativo de esta situación es que el equipo finalizó en la penúltima posición de dicha competencia con nueve puntos acumulados y en este torneo Apertura todo parece indicar que iban por la misma situación.

“Me voy jodido, porque esta profesión la vivo de manera muy intensa. Siento mucho a este equipo por lo que viví en el día a día, por eso repito, me voy agradecido con todos. Cometí un montón de errores que ya analizaré cuando esté más tranquilo. Así hoy digo adiós y claro que voy a extrañar mucho a esta ciudad”, concluyó el timonel.

A pesar de esta complicada situación dentro de la Liga MX, el equipo sí obtuvo un positivo desempeño dentro de la Leagues Cup 2025 al haber alcanzado la clasificación a los cuartos de final de esta competencia; el equipo se enfrentará el próximo 20 de agosto contra el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS), aunque sin su técnico.

