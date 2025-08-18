Santos de Brasil despide a su técnico tras goleada ante Vasco da Gama

La goleada histórica que sufrió el Santos de Brasil este domingo en el Morumbis frente a Vasco da Gama por un marcador de 6-0 terminó costándole el puesto a Cleber Xavier, quien fue destituido por la directiva del club pocas horas después del encuentro.

A pesar de contar con una reconocida estrella mundial como el delantero Neymar Jr. desde el inicio de este encuentro, el equipo fue ampliamente superado en la vigésima jornada del Campeonato Brasileño, un resultado que marcó un hito negativo en la historia del club y complica su andar dentro del Brasileirao.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

El comunicado oficial llegó a través de las redes sociales de Santos y se caracterizó por ser breve pero contundente al detallar que el estratega no continuaría dentro de la institución por los resultados obtenidos; iniciando así la búsqueda de un nuevo entrenador.

“Santos comunica la salida del técnico Cleber Xavier. El club agradece los servicios prestados por el entrenador y le desea suerte en la secuencia de su carrera”, dice el texto.

La derrota no solo significó la mayor paliza sufrida por Santos en condición de local en la Liga, sino también la victoria más amplia conseguida por Vasco en 98 años de duelos directos entre ambos equipos. Nunca antes el club paulista había perdido en casa por más de cuatro goles en un partido de la Serie A de la nación sudamericana.

Con esta derrota el Santos quedó en la decimoquinta posición de la tabla con un total de 21 puntos y un partido pendiente, apenas por encima de los puestos de descenso; esta situación aumenta la presión en torno al equipo y a la directiva que se encuentra en medio de la crítica por parte de sus aficionados.

Pablo Vegetti of Brazil’s Vasco da Gama scores his side’s opening goal against Ecuador’s Independiente del Valle during a Copa Sudamericana playoff soccer match at Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Tuesday, July 22, 2025. (AP Photo/Bruna Prado)

La relación entre Cleber Xavier y el banquillo santista había comenzado en mayo, representando esta su primera experiencia como entrenador principal; el exasistente de Adenor Leonardo Bacchi “Tite” dirigió 15 compromisos en los que dejó un balance de cinco triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

Aunque algunos buenos resultados recientes le habían dado un poco de oxígeno, su continuidad ya era discutida debido a la irregularidad mostrada durante su gestión.

El clima en el estadio reflejó el descontento de los hinchas debido a que durante la goleada muchos decidieron aplaudir las jugadas de Vasco y hasta dieron la espalda a su propio equipo en señal de protesta. Al mismo tiempo, se escucharon fuertes cánticos pidiendo el regreso del argentino Jorge Sampaoli, técnico con pasado exitoso en Santos y actual favorito de gran parte de la directiva.

Sigue leyendo:

–Chelsea empató sin goles ante Crystal Palace en arranque de la Premier League

–Barcelona goleó en su debut en LaLiga pero sin convencer a Hansi Flick: “Mi equipo jugó al 50%”

–Jules Koundé renovó con el FC Barcelona hasta el 2030