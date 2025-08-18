Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del lunes 18 de agosto de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más jugadas en el estado, con muchas modalidades de juego que dan a los participantes la posibilidad de ganar premios millonarios. Si quieres participar en esta lotería o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para ver más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy lunes, 18 de agosto de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del lunes 18 de agosto

Combinación mediodía: 01 09 05 02

Combinación noche: 07 02 01 01

Números ganadores de Pick-4 del lunes 18 de agosto

Combinación mediodía: 06 02 03 09 02

Combinación noche: 02 02 00 04 01

Números ganadores de Pick-6 del lunes 18 de agosto

Combinación original: 11 14 33 36 38 41

Bote acumulado: $9,800,000

Números ganadores de Cash4Life del lunes 18 de agosto

Los números ganadores son: 03 14 22 24 38

Cash Ball: 02

Números ganadores de Jersey Cash-5 del lunes 18 de agosto

Los números ganadores son: 11 16 25 30 32 B-11

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $435,000

¿A qué hora se celebran los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se celebran con diferente frecuencia en función el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solamente se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que se basan en la selección de números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se escogen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números a su gusto o seleccionar la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y evitar la indecisión.

Cuando se juega Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden concreto en el que fueron sorteados.

Los dos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. A diferencia de los anteriores, solo es una vez al día.

Para participar en Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, ganarás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y tendrás de premio $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos comienzan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y brindan la posibilidad de recibir dinero a diario a su acertante.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se menciona arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador elige seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también ofrece premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

