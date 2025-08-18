Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 18 de agosto de 2025

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 18 de agosto.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 18 de agosto

Los números ganadores son: 01 03 10 14 19 20 26 31 32 35 42 44 45 46 48 53 55 58 59 77

Números ganadores de Numbers del lunes 18 de agosto

Combinación mediodía: 05 01 07

Combinación noche: 06 03 00

Números ganadores de Win 4 del lunes 18 de agosto

Combinación mediodía: 02 07 07 00

Combinación noche: 05 07 01 02

Números ganadores de Take 5 del lunes 18 de agosto

Combinación mediodía: 03 06 16 24 35

Combinación noche: 02 19 22 23 34

Números ganadores de Cash4Life del lunes 18 de agosto

Los números ganadores son: 03 14 22 24 38

Recomendaciones para incrementar tus oportunidades de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, hay varios trucos para mejorar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es muy útil buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de elegir los números de la lotería.

En segundo lugar, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, es esencial contar con un presupuesto y no despegarse. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría causar problemas financieros.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, todas las personas mayores de 18 años pueden participar en la Lotería de Nueva York sin importar el lugar de residencia.

Otros resultados de la Lotería