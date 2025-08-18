Postre rico en proteínas y bajo en azúcar para antojos de dulce

¿Tienes antojo de dulces a media tarde?, esta receta de postre saludable rico en proteínas es ideal para una merienda cuando nos provoca comer algo dulce. Este postre combina yogur, gelatina y frutos rojos, es sencillo de preparar y ayuda calmar el antojo.

Esta receta es muy sencilla y tiene poco pocos ingredientes: yogur griego, gelatina ya lista, vainilla, un poco de edulcorante y fresas que tienen un bajo índice glucémico.

Las fuentes de proteína de este postre vienen dadas por el yogur griego y la gelatina que rica en colágeno. Se aromatiza con vainilla que le va a aportar un dulzor solamente por el aroma y un toque del endulzante de tu preferencia.

Además, lleva fresas cortadas que son ricas en antioxidantes y vitamina C que es uno de los precursores del colágeno. ¿Qué quiere decir eso?, que la vitamina C ayuda a una mejor absorción del colágeno.

Beneficios de los ingredientes del postre saludable

Fresas

Este postre presenta una forma sencilla de incorporar las fresas a dieta diaria. Investigaciones científicas publicadas por la American Chemical Society (ACS) comprueban que el consumo de fresas de manera regular ayuda a la prevención de trastornos inflamatorios y estrés oxidativo, por ser ricas en compuestos bioactivos, nutricionales y fitoquímicos.

El consumo de fresa, se asocia al combate de diversas patologías, como el cáncer, el síndrome metabólico, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, la neurodegeneración y la patogénesis microbiana.

Yogur

Un estudio publicado por la revista Food, revela que el yogur es un superalimento de origen lácteo rico en probióticos que mejora tu salud intestinal. Además, es una excelente fuente de calcio, fósforo, potasio y vitaminas (A, B2 y B12). Su consumo regular ayuda a prevenir la osteoporosis, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, al tiempo que refuerza el sistema inmunológico.

Gelatina

La gelatina es un postre delicioso con bajo contenido de azúcar, que aporta colágeno que da estructura a los huesos y articulaciones. Además, es fuente de selenio, el fósforo y el cobre, que ayudan a aumentar la densidad ósea, previniendo así la osteoporosis. Mientras que los aminoácidos reducen la inflamación en las articulaciones y favorecen el desarrollo del cartílago.

Receta de postre rico en proteínas

Esta receta es muy fácil de preparar, tiene cero grado de complejidad, lo único que tienes que tener en cuenta es que la gelatina ya debe estar preparada, por lo que la puedes hacer con el jugo natural de tu preferencia y grenetina unas cuatro horas antes de preparar este postre o preparar una comercial azúcar 0 o light.

Ingredientes

½ taza de yogur griego.

1 cucharadita de vainilla.

1 taza de fresas.

Edulcorante a gusto.

½ taza de gelatina ya preparada.

Modo de preparación

1.- Agregue el yogur griego en un recipiente, incorpore la vainilla y el edulcorante, mezcle bien.

2.- Añada la gelatina cortada en trozos pequeños y las fresas, integre todos los ingredientes.

3.- Sirva y decore con más fresas cortadas y a disfrutar.

Sigue leyendo:

–Helado Magnum casero: sin azúcar y con pocos ingredientes

-Adiós al azúcar: Este postre de chocolate tiene 58 gramos de proteínas y es fácil de hacer

-Prepara este helado proteico con solo 4 ingredientes y disfruta sin remordimientos